Зокрема, через необхідність забезпечувати російські сили. Раніше британська розвідка пояснювала, що російські військові навіть стикаються з нестачею питної води під час війни проти України.

Дивіться також Росія окупувала в 100 разів більше, – Шеппс про скарги Путіна щодо Курської області

Що відомо виробництво зброї Росією

У Міноборони Великої Британії зауважили, що на початку тижня Кремль провів у Підмосков'ї виставку зброї "Армія-2024".

У Міноборони Великої Британії зауважують, що зазвичай захід приваблює російських та іноземних виробників оборонної продукції. Проте з початку вторгнення Росії в Україну міжнародна відвідуваність зменшилася.

У попередні роки ця подія проходила разом з російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову були скасовані. Цього разу, як зазначає британська розвідка, виставка була зосереджена на залученні представників бізнесу з оборонної промисловості, а не на масову аудиторію,

– кажуть британські розвідники.

За їхніми даними, там були присутні різні національні делегації. Включно з делегаціями з:

Білорусі,

Ірану,

Північної Кореї;

Міноборони Великої Британії відзначає, що Іран та Північна Корея є значними постачальниками зброї до Росії.

Російські виробники зброї змушені збільшити виробництво, щоб підтримувати війну в Україні. Деякі іноземні контракти на продаж ключовим міжнародним партнерам були відкладені через необхідність постачати російські сили,

– заявили у Міноборони Британії.

Варто зауважити, що у Підмосков'ї горів завод, на якому виготовляли зенітні ракетні комплекси. Пожежа охопила 3,5 тисячі квадратних метрів території заводу.