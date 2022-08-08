Сотни компонентов из США, Европы и Азии можно найти в оружии, которое применяет россия – RUSI
Источник:Reuters
Более 450 компонентов иностранного производства было обнаружено в оружии, которым россия обстреливает Украину. москва приобрела важные технологии от компаний из США, Европы и Азии.
После разборки 27 из российских вооружений и военных систем – от крылатых ракет и систем противовоздушной обороны – все они базируются преимущественно на западных компонентах. Об этом заявили в RUSI (Королевский институт объединенных служб – 24 канал).
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Из чего состоит оружие оккупантов
Как оказалось, около двух третей компонентов были изготовлены американскими компаниями. Продукция, произведенная американскими Analog Devices и Texas Instruments, составляла около четверти всех западных компонентов оружия.
Другие компоненты поступили от компаний из таких стран как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия, Швейцария и Нидерланды.
"российское оружие, критически зависящее от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев", – заявил научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.
Эксперты считают, что усиление экспортных ограничений и правоприменение может осложнить для россии пополнение своего арсенала оружия, например крылатых ракет.
Отмечается, что большинство иностранных компонентов стоит всего несколько долларов, и российские компании могли купить их до начала вторжения в Украину.
Кроме того, россия работает над поиском новых маршрутов для обеспечения доступа к западным микрочипам.
россия сейчас работает над поиском новых маршрутов для обеспечения доступа к западным микрочипам. По данным RUSI, большинство компонентов продаются через дистрибьюторов, работающих в Азии, например в Гонконге, являющемся воротами для электроники, попадающей в российскую армию.
Что может остановить ракетные обстрелы в Украине
Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что украинские военные нуждаются в авиации, чтобы защитить наши города от террористических актов россиян и попадания вражеских ракет. Самолеты помогут Украине не только защититься от оккупантов, но и наносить ответные удары.
Но при этом россия из последних сил готовится захватить еще больше территории Украины. Для этого они накапливают технику и личный состав Белгородской области.
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