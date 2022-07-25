Война против Украины разрушает российский бизнес экспорта оружия, – СМИ

У россии большие потери в войне в Украине. Речь не только о живой силе, но и о технике и оружии.

Именно из-за этих потерь планы агрессора относительно экспорта оружия разрушаются. В Пентагоне и разведке США ожидают, что большая продажа оружия в Африку, запланированная кремлем, теперь пострадает. В то же время у россии же не будет серьезного источника доходов.

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россию могут заменить конкуренты

Когда россия значительно замедлит поставки своего оружия в Африку, то могут начать доминировать на рынке ее конкуренты – Китай и США.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира уже подсчитал, что на россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку. Преимущественно она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

Санкции будут иметь свое влияние

Американский разведчик анонимно рассказал, что ожидаются проблемы россии с поставкой оружия в Африку. Кроме того, сыграют свою роль и санкции против агрессора. Пентагон видит серьезные последствия для оборонно-промышленной базы россии из-за ограничений США и Запада.

Санкции уже ограничили способность россии пополнять запасы сложных деталей, в частности, систем наведения и микрочипов для высокоточных боеприпасов.

Следует заметить, что россия осуществляет около одной пятой мировой продажи оружия. Она давно поставляет вертолеты Ми-17 и Ми-35 в Африку для операций по борьбе с повстанцами. По словам экспертов, чиновники в африканских странах все больше переживают о получении запчастей для систем советских времен, которые россия активно использует в Украине.

Потери россии в войне с Украиной

Украинская армия к утру 25 июля, по данным Генштаба, уничтожила уже 39 700 оккупантов. Речь идет о потерях врага с момента полномасштабного наступления. Что касается техники, то больше всего они потеряли танков – 1 730 единиц. Также много боевых бронированных машин – 3 950 единиц.

ВСУ хвастаются уничтоженной техникой оккупантов чуть ли не каждый день. В частности, на днях ликвидировали батарею ЗРК С-300 и ударили по транспортным объектам. Это был ответ наших военных за циничные обстрелы Николаева.

Также в Лазурном Херсонской области украинские воины уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". ВСУ смогли дотянуться до поселка в Херсонской области на побережье Черного моря.

Возле Херсона потери врага очень велики: смотрите видео