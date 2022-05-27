Оружие, санкции, конфискация российских активов: Зеленский обратился к студентам Стэнфорда

Президент Украины 27 мая выступил перед студентами и профессорским составом Стэнфордского университета. Это уже второе выступление Владимира Зеленского с начала его каденции.

Однако между выступлением Зеленского в сентябре 2021 года и в мае 2022 есть колоссальная разница. О ней рассказал и сам президент.

Важно Зеленский имел совещание с чиновниками: обсудили проблемы с топливом, ВНО и возвращение украинцев

Украинский лидер подчеркнул, что за это время наше общество пережило столько, что Зеленский не пожелал бы ни одному народу. И нам предстоит пройти новый путь с мая этого года и, скажем, до нового сентября. Однако Зеленский подчеркнул, что для Украины на этом пути обязательно наступит этап, за которым начнется мир.

Сейчас я использую слова, которые каждый из вас читает и слышит очень часто в средствах массовой информации, в книгах. "Борьба за свободу", "миф", "русская армия", "война", "пережили", "окопы", "мир". Каждое из этих слов вроде бы сразу понятно. Но всю ли их глубину вы чувствуете сейчас,

– спросил президент.