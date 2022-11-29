Впервые за более чем 30 лет в США представят новый стратегический бомбардировщик

В пятницу, 2 декабря, Штаты представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Презентация новой стратегической техники состоится впервые за 34 года.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, в презентации нового оружия примет участие министр обороны Ллойд Остин.

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Когда запустят бомбардировщик

Предшественником B-21 был самолет B-2 Spirit. Его представили еще в ноябре 1988 года. Первый полет самолет совершил в июле 1989 года.

Как отмечают, стратегический бомбардировщик B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019 году командование ВВС США планировало, что новый бомбардировщик поднимется в воздух не позднее декабря 2021 года. В последствии эта дата неоднократно переносилась.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21 станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте. Затем они его переместят на авиабазы Уайтмэн (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).

Вскоре в Украине появится первый отечественный БПЛА

В Укроборонпроме разрабатывают новый украинский ударный беспилотник. Менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест надеется, что до Нового года беспилотник покажут, но это не 100%.

По крайней мере, его представляют военным на испытаниях. В частности, они уже получили гораздо больше технической информации, чем можно обнародовать.

В концерне анонсировали, что дальность беспилотника – 1000 километров, вес боевой части – 75 килограммов.

Позже менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев открыл занавес, что первые испытания беспилотника прошли успешно. Кроме того, он заметил, что этот дрон – не единственная разработка. Однако единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве.

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