Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, у презентації нової зброї візьме участь міністр оборони Ллойд Остін.

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Коли запустять бомбардувальник

Попередником B-21 був літак B-2 Spirit. Його презентували ще в листопаді 1988 року. Перший політ літак здійснив у липні 1989 року.

Як зазначають, стратегічний бомбардувальник B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.

Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як зазначають, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони його перемістять на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).

Невдовзі в Україні з'явиться перший вітчизняний БпЛА

В Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.

Принаймні, його презентують військовим на випробуваннях. Зокрема, вони вже отримали набагато більше технічної інформації, ніж можна оприлюднити.

У концерні анонсували, що дальність безпілотника – 1000 кілометрів, вага бойової частини – 75 кілограмів.

Пізніше менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв привідкрив завісу, що перші випробування безпілотника пройшли успішно. Крім того, він зауважив, що цей дрон – не єдина розробка. Однак єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі.

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