Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, у презентації нової зброї візьме участь міністр оборони Ллойд Остін.
Читайте також Байден назвав головні пріоритети Конгресу: у списку є і Україна
Коли запустять бомбардувальник
Попередником B-21 був літак B-2 Spirit. Його презентували ще в листопаді 1988 року. Перший політ літак здійснив у липні 1989 року.
Як зазначають, стратегічний бомбардувальник B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.
Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як зазначають, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони його перемістять на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).
Невдовзі в Україні з'явиться перший вітчизняний БпЛА
- В Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.
- Принаймні, його презентують військовим на випробуваннях. Зокрема, вони вже отримали набагато більше технічної інформації, ніж можна оприлюднити.
- У концерні анонсували, що дальність безпілотника – 1000 кілометрів, вага бойової частини – 75 кілограмів.
- Пізніше менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв привідкрив завісу, що перші випробування безпілотника пройшли успішно. Крім того, він зауважив, що цей дрон – не єдина розробка. Однак єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі.
До теми – українці створили потужний безпілотник для коригування HIMARS: відео