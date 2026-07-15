Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии NV, как долго будет сохраняться сухая погода.

Как часто будут идти дожди на этой неделе?

По прогнозу синоптиков, 17 июля на всей территории страны осадков не ожидается. В то же время они вернутся на следующий день, 18 июля, когда кратковременные грозовые дожди накроют западные регионы.

В конце текущей и в начале следующей недели зона осадков расширится.

19 – 20 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, а 21 июля уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами,

– сказал Семилит.

В то же время 22 – 23 июля по Украине будет преобладать сухая погода, за исключением восточных и юго-восточных областей.

Напомним, жителей Прикарпатья, Закарпатья и юго-восточных областей предупредили о непогоде 15 июля. В связи с возможными грозами в регионах объявлен I (желтый) уровень опасности.

Недавно подобная непогода обрушилась на Львов. Во время грозы местные жители заметили удар молнии в телебашню и перебои с электроснабжением.