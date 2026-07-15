Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі NV, як довго переважатиме суха погода.

Як часто дощитиме цього тижня?

За прогнозом синоптиків, 17 липня по всій території країни опадів не очікується. Водночас вони повернуть наступного дня, 18 липня, коли короткочасні грозові дощі накриють західні регіони.

Наприкінці поточного та на початку наступного тижнів зона опадів розшириться.

19 – 20 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, а 21 липня вже у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами,

– сказав Семиліт.

Водночас 22 – 23 липня по Україні переважатиме суха погода, за винятком східних та південно-східних областей.

Нагадаємо, жителів Прикарпаття, Закарпаття та південно-східних областей попередили про негоду 15 липня. У зв'язку з можливими грозами у регіонах оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

Нещодавно схожа негода накрила Львів. Під час грози місцеві помітили влучання блискавки у телевежу та перебої з електропостачанням.