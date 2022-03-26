"Осадки в виде "Града" – подарок от оккупантов на Черниговщине
Источник:телеграм Министерства обороны Украины
Уже больше месяца длится полномасштабная война России против Украины. Волшебный город Чернигов, на севере Украины, несокрушимо борется за независимость. За это оккупанты решили наградить мирных жителей "осадками" в виде "Града".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, опираясь на информацию от Оперативного командования "Север".
Читайте также На Черниговщине военные уничтожили вражеский БТР
Такие "осадки" в виде "Града" дарят жителям Чернигова российско-оккупационные войска,
– отмечено в сообщении.
Главная цель наемников Кремля – вызвать у людей негатив к украинским военным. Именно поэтому они прибегают к обстрелам мирного населения Украины, а также бомбардировке гражданских объектов.
Но эти попытки напрасны. Ведь украинцы знают, что мы будем стоять за них до последнего вздоха и освободим все города, которые пытаются захватить враги.
– отметили в Оперативном командовании "Север".
Вас это может заинтересовать – В Генштабе мощным видео поздравили с Днем Нацгвардии: смотрите видео