Осенью в Киеве начнут строить Музей Революции Достоинства, его завершат в 2023 году

В текущем году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет начато строительство Музея Революции Достоинства, а завершится оно не позднее конца 2023 года, проинформировал координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы поставили цель осенью этого года начать строительство Музея Революции Достоинства. Такие сроки указал президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов. До конца 2023 года все работы должны быть завершены", – сообщил Тимошенко в сети Facebook.

Музей объединит сразу несколько отдельных проектов и экспозиций. Среди них, в частности, "Штурм холма" – зигзагообразный подъем, ведущий от Мемориала Небесной Сотни; "Дом Свободы" – проект, охватывающий основную часть левого крыла; "Елка"– отдельная конструкция высотой около 5 метров.

Музей также будет включать фондохранилище, атриум, смотровую площадку, детский музей и т.д.

Общая площадь объекта составит 24 587 квадратных метров, примерно треть музея будет приходиться на выставочные залы.

Напомним, что в этом году в рамках программы "Большая стройка" будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины, отметил ее координатор, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко