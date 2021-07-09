Осенью получим обновленные ВСРП и ВККС, – Вениславский
Источник:24 канал
Высший совет правосудия до сих пор остается нереформированным. В начале июля Комитет по правовой политике рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о его перезагрузке.
Законопроект предусматривает образовать службы дисциплинарных инспекторов и этический совет, который обеспечит проверку на добродетель и профессиональную этику действующих членов ВСП и кандидатов. Об этом рассказал в эфире представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
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"Как только вступит в силу закон о ВККС и ВСП, то все процессы позволяют надеяться, что осенью получим обновленные ВСП и ВККС", – подчеркнул Вениславский.
Надо действовать рационально и не принимать решений, которые повлекут за собой нагрузку на государственный бюджет,
– пояснил Федор Вениславский.
Представитель президента рассказал, что эти процессы также связаны с ликвидацией Окружного административного суда Киева. То есть если не решить проблемы с ВСП и ВККС, то судьи с ОАСК и дальше будут получать вознаграждения.
Федор Вениславский рассказал о ВККС и ВСП: смотрите видео
Законопроект о ВККС: коротко
- Верховная Рада 24 июня приняла закон для формирования Высшей квалификационной комиссии судей, который должен помочь прозрачно получать должности в суде.
- Документ предусматривает, что решающий голос в отборе судей будут иметь международные эксперты.
- Владимир Зеленский обещает завершить судебную реформу в течение 3 лет.