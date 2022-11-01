Кремль обещает не посылать призывников на войну: в ISW объяснили, почему это откровенная ложь

Россия продолжает отправлять на верную смерть своих граждан. Интересно, что в самой стране неустанно врут, что этого не делают. Но аналитики имеют доказательства, с которыми не поспоришь.

Накануне в России заявили, что частичная мобилизация завершилась. На самом же деле нет, ведь соответствующего приказа Путин еще не отдавал. К слову, вопрос журналистов об этом его заставил нервно дергаться на кресле. Но и это еще не все, ведь начался осенний призыв.

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Призывников отправят на фронт

В минобороны России пытаются всячески успокоить население своей страны. Якобы никто не отправляет на фронт осенних призывников. Соответствующее заявление также озвучили во избежание огромного количества уклонистов, ведь мало кто в здравом уме захочет стать "пушечным мясом".

Контрадмирал Владимир Цимлянский во время брифинга отметил, что начавшаяся 1 ноября призывная кампания не имеет "ничего общего с проведением "спецоперации" в Украине". Он попытался убедить, что призывники в течение 5 месяцев будут учиться, после чего будут выбирать должности в соответствии с их образованием и квалификацией. Он также неоднократно подчеркивал, что ни один призывник в Украину не уедет. Но есть одно "но".

Россияне могут воспользоваться аннексией

Не стоит забывать о незаконно аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области. Поскольку Россия их признала своей территорией, Кремль может спокойно отправлять призывников туда для прохождения службы. Мол, ни один военнослужащий за границу не отправляется. Так что и действующее законодательство никто не нарушает.

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, почти наверняка призывников отправят в Украину . Произойдет это в марте или апреле 2023 года. Но может быть такое, что их опрокинут и раньше, если возникнет в этом потребность.

"Инерционная мобилизация" в России

Накануне Дмитрий Песков озвучил довольно дурацкое заявление. По его словам, в России сейчас может происходить "инерционная мобилизация" . Таким образом, он отреагировал на запрет россиян покидать страну.

Мол, частичная мобилизация действительно завершилась. Но все равно наблюдается определенная инерция. И именно поэтому, убеждает "говорящая голова", мужчины призывного возраста продолжают сталкиваться с определенными проблемами.

К слову, проблемы могут быть и у Путина. Ведь он пытался неуклюже успокоить россиян, объявив о завершении частичной мобилизации. Но этого недостаточно. Необходимо издать соответствующий приказ, что делать диктатор не спешит.

Перед журналистами он изображал дурака. Мол, не до конца уверен, нужно ли отдавать приказ. Путин заверил, что должен посоветоваться с юристами. Напомним, что сам он окончил юридический факультет. Поэтому должен был бы прекрасно знать, что если был приказ о начале частичной мобилизации, то и должен быть соответствующий документ о ее конце. В противном случае – это пустые слова.

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