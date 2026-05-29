Ранее осетры поднимались на нерест в районы ниже Запорожья, в частности в окрестности села Разумовка. Об этом сообщил сотрудник Национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко для Общественного.

Что известно о возвращении осетров в Днепр?

По словам ученого, исторически этот вид был важной промышленной рыбой для местных рыбаков. Однако после строительства Каховской ГЭС миграционные пути осетровых были перекрыты, поскольку не было создано специальных рыбоходов. В результате рыба потеряла доступ к традиционным нерестилищам и вынуждена была оставаться ниже по течению.

Муленко отметил, что после разрушения гидросооружения начали снова фиксировать появление осетровых в разных участках Днепра. По его словам, это может свидетельствовать о постепенном восстановлении естественных миграционных маршрутов вида.

В то же время в научной среде ведутся дискуссии о причинах возвращения рыбы. Часть специалистов предполагает, что осетры могли попасть в реку из рыбных хозяйств, однако Муленко считает более вероятным естественное восстановление популяции и возвращение к историческим нерестилищам.

По словам исследователей и дайверов, а также представителей Сил обороны, которые работают в районе реки, осетровых все чаще фиксируют в толще воды в районе Запорожья. Несколько недель назад в селе Нижняя Хортица на берегу Днепра был найден полутораметровый осетр. По предположениям специалистов, рыбу могло вынести на берег из-за резкого обмеления реки.

В то же время ученые отмечают, что оценить реальные масштабы возвращения осетровых пока сложно, поскольку часть потенциальных нерестилищ остается на временно оккупированных территориях.

Напомним, подрыв и дальнейшее уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции является военным преступлением Кремля и актом экоцида, который, по данным украинской стороны, совершили оккупационные силы России во время полномасштабного вторжения в Украину. Инцидент произошел около 2:50 ночи 6 июня 2023 года.

Плотина была предварительно заминирована и взорвана, что привело к ее полному разрушению. В результате катастрофы в зоне подтопления оказались около 16 тысяч человек, а также было затоплено около 80 населенных пунктов, что повлекло масштабные разрушения и гуманитарные последствия.