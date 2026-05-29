Раніше осетри підіймалися на нерест у райони нижче Запоріжжя, зокрема в околиці села Розумівка. Про це повідомив співробітник Національного заповідника "Хортиця" Михайло Муленко для Суспільного.

Що відомо про повернення осетрів до Дніпра?

За словами науковця, історично цей вид був важливою промисловою рибою для місцевих рибалок. Однак після будівництва Каховської ГЕС міграційні шляхи осетрових були перекриті, оскільки не було створено спеціальних рибоходів. У результаті риба втратила доступ до традиційних нерестовищ і змушена була залишатися нижче за течією.

Муленко зазначив, що після руйнування гідроспоруди почали знову фіксувати появу осетрових у різних ділянках Дніпра. За його словами, це може свідчити про поступове відновлення природних міграційних маршрутів виду.

Водночас у науковому середовищі точаться дискусії щодо причин повернення риби. Частина фахівців припускає, що осетри могли потрапити у річку з рибних господарств, однак Муленко вважає більш імовірним природне відновлення популяції та повернення до історичних нерестовищ.

За словами дослідників і дайверів, а також представників Сил оборони, які працюють у районі річки, осетрових дедалі частіше фіксують у товщі води в районі Запоріжжя. Кілька тижнів тому у селі Нижня Хортиця на березі Дніпра було знайдено півтораметрового осетра. За припущеннями фахівців, рибу могло винести на берег через різке обміління річки.

Водночас науковці наголошують, що оцінити реальні масштаби повернення осетрових наразі складно, оскільки частина потенційних нерестовищ залишається на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, підрив і подальше знищення греблі Каховської гідроелектростанції є воєнним злочином Кремля та актом екоциду, який, за даними української сторони, здійснили окупаційні сили Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Інцидент стався близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року.

Греблю було попередньо заміновано та підірвано, що призвело до її повного руйнування. Унаслідок катастрофи в зоні підтоплення опинилися близько 16 тисяч людей, а також було затоплено приблизно 80 населених пунктів, що спричинило масштабні руйнування та гуманітарні наслідки.