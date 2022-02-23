Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Владимир Путин не хочет бомбардировок и уничтожения Киева, но у него может быть другой план.

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По словам Сенцова, глава Кремля может хотеть сделать "небольшое Дебальцево или Иловайск", разбить часть Вооруженных сил Украины и подписать условный "Минск-3". Такое развитие событий не простят действующей власти, поэтому в стране начнутся неурядицы, и это приведет к ее развалу.

Однако вряд ли у Путина это получится.

Очень похожая (ситуация – 24 канал). Настолько похожая, что меня это пугает. Эти самые ощущения. 8 лет и мы снова в той же точке, но на более серьезном уровне, потому что сейчас уже есть вероятность большой войны,

– заявил кинорежиссер.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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