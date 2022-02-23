Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Володимир Путін не хоче бомбардувань і знищення Києва, але у нього може бути інший план.

До теми Путін в обмін на мир пропонує Києву визнати Крим російським

За словами Сенцова, очільник Кремля може хотіти зробити "невелике Дебальцеве чи Іловайськ", розбити частину Збройних сил України й підписати умовний "Мінськ-3". Такий розвиток подій не пробачать чинній владі, тож у країні почнуться негаразди й це призведе до її розвалу.

Однак навряд чи у Путіна це вийде.

Дуже схожа (ситуація – 24 канал). Настільки схожа, що мене це лякає. Ці самі відчуття. 8 років і ми знову у тій самій точці, але на серйознішому рівні, тому що зараз вже є вірогідність великої війни,

– заявив кінорежисер.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Можливий наступ Росії: останні новини