Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Володимир Путін не хоче бомбардувань і знищення Києва, але у нього може бути інший план.
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За словами Сенцова, очільник Кремля може хотіти зробити "невелике Дебальцеве чи Іловайськ", розбити частину Збройних сил України й підписати умовний "Мінськ-3". Такий розвиток подій не пробачать чинній владі, тож у країні почнуться негаразди й це призведе до її розвалу.
Однак навряд чи у Путіна це вийде.
Дуже схожа (ситуація – 24 канал). Настільки схожа, що мене це лякає. Ці самі відчуття. 8 років і ми знову у тій самій точці, але на серйознішому рівні, тому що зараз вже є вірогідність великої війни,
– заявив кінорежисер.
"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
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