Ощутимая проблема для мира – политик о последствиях победы Ле Пен во Франции

18 апреля 2022 , 20:51
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Если допустить, что кандидатка в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен победит во втором туре выборов, она не сможет оставаться белой пророссийской вороной в Европейском Союзе.

После этого она не станет европейским деятелем. Об этом в эфире 24 канала сказал политик и экс-нардеп Андрей Шкиль.

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По его словам, она точно будет токсична для Европы, но тем не менее, будет вести свою политику. Примером является антиукраинский Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии.

Это будет такая "орбанизация" Франции и ощутимая проблема не только для Украины, но и для мира,
– сказал Шкиль.

Дело в том, что Франция может накладывать вето на поставку вооружений. Тогда Украина потеряет очень многое, это будет болезненно.

Ле Пен и ее скандальные заявления

  • Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.
  • Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России".

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Автор: Аліна Оліховська