Ощутимая проблема для мира – политик о последствиях победы Ле Пен во Франции

Если допустить, что кандидатка в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен победит во втором туре выборов, она не сможет оставаться белой пророссийской вороной в Европейском Союзе.

После этого она не станет европейским деятелем. Об этом в эфире 24 канала сказал политик и экс-нардеп Андрей Шкиль.

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По его словам, она точно будет токсична для Европы, но тем не менее, будет вести свою политику. Примером является антиукраинский Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии.

Это будет такая "орбанизация" Франции и ощутимая проблема не только для Украины, но и для мира,

– сказал Шкиль.

Дело в том, что Франция может накладывать вето на поставку вооружений. Тогда Украина потеряет очень многое, это будет болезненно.

Ле Пен и ее скандальные заявления

Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.

Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России".

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