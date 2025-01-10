"Один из худших сценариев": какая ошибка США очень дорого стоила Украине

Боб Вулборд в книге "Война" пишет, что США заставили ВСУ позволить 30-тысячной группировке России спокойно отступить из Херсона. Это был шаг, который изменил войну в Украине.

Военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко в эфире 24 Канала рассказал, что, согласно плану украинской армии, ВСУ должны были преследовать россиян, которые отступали, и наносить им массированные удары. Однако этого не произошло – россияне смогли отступить без значительных потерь.

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Военный обозреватель отмечает, что в книге "Война" есть ответ на этот вопрос.

Худший сценарий сбылся

Администрация Байдена придерживалась стратегии сдерживания эскалации. США не повышали уровень напряжения войны, пока этого не делали россияне.

Случай с запретом ударить по россиянам, которые отступали из Херсона, выглядит, без преувеличения, как импотентный шаг со стороны США. Это был один из худших возможных сценариев,

– сказал Виталий Кононученко.

Он добавил, что украинские силы могли тогда ослабить потенциал врага. Тогда бы россияне не смогли бы удерживать те же линии обороны, которые Украина пыталась прорвать на Запорожье через год после их отступления из Херсона.

Он считает, что эта ошибка администрации Байдена стала одной из крупнейших в контексте войны в Украине. Она могла радикально изменить ход боевых действий.

Стратегия Белого дома

Белый дом придерживался похожей стратегии и в других случаях. Например, с предоставлением Украине систем HIMARS. Виталий Кононученко отмечает, что когда ситуация достигала критической точки, американцы принимали решение предоставить этот тип вооружения.

Аналогично было и с баллистическими ракетами. Схема выглядела так: эскалация разрешалась только после действий России. Тогда украинцам разрешили наносить удары американскими ракетами по территории России,

– сказал Кононученко.

Он добавил, что администрация Байдена осознала, что угрозы России применить ядерное оружие – это, по сути, пустые слова. "Красные линии", о которых заявляли россияне, оказались блефом.

"Жаль только, что это понимание пришло к администрации Байдена тогда, когда их каденция уже близилась к завершению, и они имели всего две недели, чтобы влиять на ход войны в Украине", – подытожил Кононученко.