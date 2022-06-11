Ошибки были, с ними будут разбираться, – Подоляк о продвижении россиян на Юге

Россиянам достаточно быстро удалось продвинуться на значительные расстояния на Юге Украины, в том числе захватить Херсон и дойти до Мариуполя, чтобы заблокировать его.

Ситуация с оккупацией Юга Украины оказалась достаточно неоднозначной. И породила немало слухов, иногда граничивших с откровенными фейками, которые активно использовала российская пропаганда.

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В Офисе Президента признают, что в этом направлении были опущены ошибки. Но разбираться с ними будут впоследствии. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"По югу Украины. Россия зашла в Украину очень большими колоннами по всем направлениям. Это было большое нашествие большой страны, которая сконцентрировала определенный процент своей живой силы на определенных направлениях. Безусловно, мы не можем сегодня разбираться, какие тактические ошибки на том или ином направлении , — это же война, ее не ведут идеально. В Украине всегда хотят, чтобы были идеальные решения. Если у тебя не будет идеального решения, то тебя съедят. Определенные ошибки были. Маленькие или большие, разберемся потом", – заявил Михаил Подоляк.

Наказание для виновных

Однако Михаил Подоляк заверил, что виновным не удается избежать наказания.

Были ли ошибки или не были? Конечно, были! Это ведь безусловно. Были ошибки, разберемся. Ответственные лица будут нести ответственность; не ответственные – не будут нести. Сегодня главное Херсон забрать назад, забрать все, включая Арабатскую стрелку,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также отреагировал на ситуацию с негодованием жителей оккупированных регионов. Им не очень понравились высказывания Алексея Арестовича о ситуации на Юге и почему его так быстро оккупировали. Он тогда использовал определение "прое*али".

"По Югу в целом. Мы точно будем его деблокировать. Мы точно заберем назад все свои города. Мы точно не проиграли Юг. Мы точно помним обо всех людях. Мы знаем, как они там страдают. Знаем, что сегодня там делает Россия, что она не упускает людей, что она арестовывает наших граждан, что они создают репрессивные органы, которые ломают наших людей. Там нет российских настроений. Мы все это помним. Мы точно вернем Юг Украины", – заверил Михаил Подоляк.

По словам советника главы Офиса Президента, окончанием войны станет то, что Украина освободит свои территории в международно определенных границах.

"Давайте все же закончим эту войну и заберем свою землю назад. После этого сделаем нормальную границу, нормальную армию, нормальные европейские экономические отношения, прежде всего. После этого разберемся, кто за что отвечал в любое время. Мы же никуда не денемся, все будем в этой стране", – отметил Михаил Подоляк.

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