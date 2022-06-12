Осколки от окон ранили мальчика: какое состояние пострадавших от взрыва в Тернопольской области

Накануне российские кафиры выпустили ракеты по Тернопольщине. В результате взрыва пострадали 22 человека, среди них дети. Одного мальчика серьезно ранило осколками от венок.

Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Тернополя. По ее словам, в Тернопольские ОВА заявили, что вечером 11 июня в Чортков прилетело 4 ракеты.

Тема Ракетный удар по Чорткову на Тернопольщине 11 июня: все, что известно об обстреле города россиянами

Куда попали ракеты в Чорткове

В результате ракетных обстрелов была разрушена частично и военная инфраструктура.

Также одна из ракет повредила газовую трубу.

Еще две ракеты попали в гражданскую инфраструктуру. В результате взрыва пострадали 4 многоэтажных дома.

От осколков пострадал 12-летний мальчик

В общей сложности ранения получили около 22 жителей Чорткова. Скорые сразу забрали всех пострадавших и оказали необходимую помощь.

В настоящее время в больницах находятся около 10 пострадавших от взрыва людей. Остальные местные отпущены домой.

В частности, пострадали семь женщин. Также среди пострадавших есть ребенок – 12-летний мальчик. У него незначительные ранения от осколков.

Осколки от окна ранили ему кожу. Ребенку наложили швы. Пока его отпустили домой,

– сообщила корреспондентка.

Глава Тернопольской ОВ сообщил, что спасатели уже обезвреживают последствия взрывов. Людей просят не приближаться к месту поражения ракет и быть внимательными к воздушным тревогам.

Корреспондентка 24 канала об обстреле Чорткова:



Что известно о ракетном ударе по Черткову : детали

Российские кафиры запустили из акватории Черного моря по Черткову 4 ракеты. Произошло это при объявлении воздушной тревоги в регионе.

В результате удара разрушила часть военного объекта. Известно, что оружие там не хранили. Также разрушения получили 4 жилых пятиэтажки.

В частности, в некоторых районах города была очень сильная ударная волна. В результате этого в некоторых домах буквально выбило окна

В частности, в некоторых районах города была очень сильная ударная волна. В результате этого в некоторых домах буквально выбило окна Одна из ракет попала в газовую трубу, из-за чего произошла утечка газа и возгорания. В городе пришлось отключить газоснабжение. Власти обещают включить его до конца дня.

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