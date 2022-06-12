Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Тернополя. За її словами, в Тернопільські ОВА заявили, що ввечері 11 червня у Чортків прилетіло 4 ракети.

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Куди влучили ракети у Чорткові

Внаслідок ракетного обстрілу була зруйнована частково і військова інфраструктура.

Також одна з ракет пошкодила газову трубу.

Ще дві ракети влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок вибуху постраждало 4 багатоповерхові будинки.

Від осколків постраждав 12-річний хлопчик

Загалом поранення отримали близько 22 жителі Чорткова. Швидкі одразу забрали всіх постраждалих та надали необхідну допомогу.

Наразі досі в лікарнях перебувають близько 10 постраждалих від вибуху людей. Решту місцевих відпустили додому.

Зокрема, постраждали 7 жінок. Також серед потерпілих є дитина – 12-річний хлопчик. В нього незначні поранення від осколків.

Осколки від вікна поранили йому шкіру. Дитині наклали шви. Наразі його відпустили додому,

– повідомила кореспондентка.

Голова Тернопільської ОВА повідомив, що рятувальники вж знешкоджують наслідки вибухів. Людей просять не наближатися до місця ураження ракет та бути уважними до повітряних тривог.

Кореспондентка 24 каналу про обстріл Чорткова:



Що відомо про ракетний удар по Чорткові: деталі

Російські окупанти запустили з акваторії Чорного моря по Чорткову 4 ракети. Сталось це під час оголошення повітряної тривоги у регіоні.

Внаслідок удару зруйнувало частина військового об'єкту. Відомо, що зброю там не зберігали. Також руйнувань зазнали 4 житлові п'ятиповерхівки.

Зокрема, у деяких районах міста була надзвичайно сильна ударна хвиля. Внаслідок цього в деяких будинках буквально повибивало вікна

Зокрема, у деяких районах міста була надзвичайно сильна ударна хвиля. Внаслідок цього в деяких будинках буквально повибивало вікна Одна з ракет влучила у газову трубу, через що стався витік газу та загоряння. У місті довелося відімкнули газопостачання. Влада обіцяє увімкнути його до кінця дня.

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