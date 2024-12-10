Об этом, как пишет 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Осквернение мемориалов воинам Армии Крайовой в России

Отметим, что накануне генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге сообщило об осквернении комплекса мемориалов памяти воинов польской Армии Крайовой, погибших в советских трудовых лагерях.

Учитывая опубликованные консульством фото, вандализму подверглись 3 мемориала, которые расположены в нескольких километрах друг от друга.

Представитель МИД Польши Павел Вронский назвал это "возмутительным случаем", поскольку речь идет о "это не о памятнике, это о чествовании памяти места, где лежат жертвы, это одно большое кладбище".

Согласно его словам, местные жители сообщили польским дипломатам, что мемориалы разрушила "группа людей с тяжелой техникой". Указывается, что были уничтожены кресты и части памятников, а также попытки стереть слова, написанные латинским алфавитом.

"Мы будем требовать от российской стороны прежде всего выяснить ситуацию, провести расследование, найти и наказать виновных. Случай возмутительный, потому что это акция против человеческой памяти", – подчеркнул Вронский.

К тому же представитель польского МИД добавил, что расположенные рядом немецкие и венгерские мемориалы не были разрушены.

Комплекс лагерей с центром в поселке Боровичи Новгородской области был одним из основных мест депортации солдат польской Армии Крайовой и крестьянских батальонов в 1944-46 годах. Через них прошли более 6 тысяч поляков, депортированных из страны НКВД.

Добавим, что спикер МИД отметил, что комплекс памятников солдатам Армии Крайовой был разрушен после того, как появилась информация о закрытии польского консульства в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани.