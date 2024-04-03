Ограничения ослабили: кому разрешен выезд за границу во время мобилизации с апреля

Выезд за пределы Украины в связи с военным положением ограничен для военнообязанных мужчин призывного возраста. Впрочем, некоторым категориям все же разрешен выезд за границу.

Эти катоегории при наличии соответствующих оснований (состояние здоровья, снятие с воинского учета, семейные основания и т.д.) и документов, могут осуществлять поездки за границу. Также правительство разрешило выезд представителям ряда профессий, а 2 апреля 2024 – ослабило ограничения для студентов. 24 Канал рассказывает подробнее о законных основаниях для пересечения границы, которые действуют в Украине по состоянию на сейчас.

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Выезд студентов: ограничения смягчили

С начала полномасштабного вторжения студентам учреждений высшего, профессионального образования, ассистентам, аспирантам, докторантам запрещен выезд из страны. Однако они имеют отсрочку от мобилизации на военную службу.

Какое-то время на обучение могли выезжать украинцы-студенты иностранных вузов, но после выявления фактов подделки документов, это запретили.

2 апреля Кабинет министров принял постановление, предусматривающее выезд за границу студентов, которые стали участниками программы академической мобильности.

Эту потребность объяснили тем, что соответствующее решение должно поспособствовать интеграции Украины в европейское пространство высшего образования, позволит студентам получать новые знания и опыт по программам академической мобильности.

Что такое академическая мобильность Она предусматривает перемещение студентов или преподавателей высших учебных заведений на определенный период времени в другое образовательное или научное учреждение в пределах или за пределами своей страны с целью обучения или преподавания.

Условия выезда для студентов:

возраст от 18 до 22 лет;

не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;

получают образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

стали участниками академической мобильности сроком на 1 семестр.

Для пересечения границы нужно иметь следующие документы:

е-билет студента;

направление от учебного заведения;

заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК.

Представители каких профессий могут пересекать границу

Члены экипажей кораблей

Если они осуществляют рейсы из/в морские порты Украины, направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для пересечения границы они должны предоставить удостоверение личности моряка, судовую роль (список лиц судового экипажа), подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов.

Железнодорожники

В случае железнодорожников основанием для разрешения пересечения границы является письмо от предприятий железнодорожного транспорта с обоснованием и подтверждением объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного положения. Срок пребывания за границей – 6 месяцев.

Авиационный персонал

Нужно иметь копию заключенного трудового договора или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки; подтверждение Госавиаслужбы, что лицо относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее удостоверение; приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу.

Водители транспортных средств

Водители, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров, имеют право выезда за границу. При этом, информация о водителе должна быть в информационной системе Укртрансбезопасности.

Пересекать государственную границу можно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет от 3,5 тонн. Непрерывное пребывание за границей ограничивается 45 календарными днями.

Водители-волонтеры

В случае осуществления перевозок грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи, выезд разрешен.

Решение о выезде принимает Мининфраструктуры или областная военная администрация при наличии обоснования по объемам грузов в письмах от военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Информация о лице, что будет осуществлять перевозки должна быть доступна в системе Укртрансбезопасности "Шлях". Срок пребывания за границей водителей-волонтеров – до 30 суток.

Деятели культуры

Для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене при наличии соответствующего решения от Министерства культуры.

Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях

Для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Подтверждающим документом для пересечения границы является решение Минмолодьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия.