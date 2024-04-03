Ці катоегорії за наявності відповідних підстав (стан здоров'я, зняття з військового обліку, сімейні підстави тощо) та документів, можуть здійснювати поїздки за кордон. Також уряд дозволив виїзд представникам низки професій, а 2 квітня 2024 – послабив обмеження для студентів. 24 Канал розповідає детальніше про законні підстави для перетину кордону, які діють в Україні станом на зараз.

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Виїзд студентів: обмеження пом'ягшили

З початку повномасштабного вторгнення студентам закладів вищої, професійної освіти, асистентам, аспірантам, докторантам заборонено виїзд із країни. Однак вони мають відстрочку від мобілізації на військову службу.

Якийсь час на навчання могли виїжджати українці-студенти іноземних вишів, але після виявлення фактів підробки документів, це заборонили.

Зверніть увагу! 2 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає виїзд за кордон студентів, які стали учасниками програми академічної мобільності.

Цю потребу пояснили тим, що відповідне рішення має посприяти інтеграції України в європейський простір вищої освіти, дасть змогу студентам здобувати нові знання і досвід за програмами академічної мобільності.

Що таке академічна мобільність Вона передбачає переміщення студентів або викладачів вищих навчальних закладів на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання.

Умови виїзду для студентів:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувають освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

стали учасниками академічної мобільності строком на 1 семестр.

Для перетину кордону потрібно мати наступні документи:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

Представники яких професій можуть перетинати кордон

Члени екіпажів кораблів

Якщо вони здійснюють рейси з/до морських портів України, прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання.

Для перетину кордону вони мають надати посвідчення особи моряка, суднову роль (список осіб суднового екіпажу), підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.

Залізничники

У випадку залізничників підставою для дозволу перетину кордону є лист від підприємств залізничного транспорту з обґрунтуванням та підтвердженням обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом в період воєнного стану. Термін перебування за кордоном – 6 місяців.

Авіаційний персонал

Потрібно мати копію укладеного трудового договору або укладений договір на проходження тренажерної підготовки; підтвердження Державіаслужби, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне посвідчення; наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон.

Водії транспортних засобів

Водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, мають право виїзду за кордон. При цьому, інформація про водія має бути в інформаційній системі Укртрансбезпеки.

Перетинати державний кордон можна лише на транспортному засобі, повна маса якого становить від 3,5 тон. Безперервне перебування за кордоном обмежується 45 календарними днями.

Водії-волонтери

У випадку здійснення перевезень вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, виїзд дозволений.

Рішення про виїзд приймає Мінінфраструктури або обласна військова адміністрація за наявності обґрунтування щодо обсягів вантажів у листах від військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Інформація про особу, що здійснюватиме перевезення має бути наявна у системі Укртрансбезпеки "Шлях". Термін перебування за кордоном водіїв-волонтерів – до 30 діб.

Діячі культури

Для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені за наявності відповідного рішення від Міністерства культури.

Спортсмени та тренери

Для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Підтвердним документом для перетину кордону є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.