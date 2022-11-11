У Кличко будут возвращать киевским ОСМД и ЖСК 75% стоимости приборов питания

Киевсовет утвердил городскую целевую программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания.

Средства будут направлены для обеспечения потребностей ОСМД, ЖСК города Киева во время подготовки отопительного сезона 2022 – 2023 годов.

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Соответствующее решение принято с целью снижения финансовой нагрузки на объединение совладельцев многоквартирных домов, которые будут покупать генераторы на случай отключения электроэнергии.

"В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединение совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", – говорится в сообщении.

Для получения частичной компенсации необходимо:

заполнить заявление

предоставить пакет документов в районные в городе Киеве государственные администрации.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко в следующем году более чем на 1 миллиард гривен вырастет помощь социально уязвимым группам населения столицы. Увеличение размера выплат от города почувствуют около 100 тысяч киевлян.