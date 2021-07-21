Все санкции и решения СНБО являются законными на 100%. Такое мнение в интервью программы "Первые лица" на 24 канале высказал член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.
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Законны ли решения СНБО
Он подчеркнул, что президент не имеет права отменять указы своего предшественника, аналогичные правила действуют и для Верховной Рады. Однако, что касается решений СНБО – президент не решает вводить их в действие или нет. Это его конституционная обязанность.
Тут 100% все будет в рамках закона. Я, как специалист в области права, не вижу оснований, чтобы сказать, что решение СНБО и указ президента, которым введено оно в действие в отношении конкретных олигархов, не будет соответствовать закону,
– отметил Вениславский.
"Здесь у меня достаточно оптимистичные предсказания, что оснований для признания незаконными таких решений СНБО нет", – добавил политик.
Как отметил Вениславский, решение СНБО – это решение коллегиального координационного органа. Президент не может не подписать указ, если решение принимается голосованием. Материалы, собранные СБУ или Кабмином, изучили все члены СНБО.
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Важные решения СНБО: коротко о последних новостях
- Участники СНБО провели заседание 14 мая, на котором ввели персональные санкции против 557 "воров в законе". Под ограничения попали также 111 "криминальных авторитетов".
- На заседании 4 июня чиновники обсудили ряд важных вопросов. В частности, охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворение 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации.
- Следующую встречу СНБО провели 18 июня. На ней под санкции попали 2 бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ. Кроме того, на заседание утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Из-за распространения Дельта-штамма коронавируса в СНБО провели встречу 23 июня.