Усі санкції та рішення РНБО є законними на 100%. Таку думку в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі висловив член парламентського комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
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Чи законні рішення РНБО
Він наголосив, що президент не має права скасовувати укази свого попередника, аналогічні правила діють й для Верховної Ради. Однак щодо рішень РНБО – президент не вирішує вводити їх у дію чи ні. Це його конституційний обов'язок.
Тут 100% все буде в рамках закону. Я, як фахівець в галузі права, не бачу підстав, щоб сказати, що рішення РНБО і указ президента, яким введено його в дію щодо конкретних олігархів, не відповідатиме закону,
– наголосив Веніславський.
"Тут у мене достатньо оптимістичні передбачення, що підстав для визнання незаконними таких рішень РНБО немає", – додав політик.
Як зауважив Веніславський, рішення РНБО – це рішення колегіального координаційного органу. Президент не може не підписати указ, якщо рішення приймається голосуванням. Матеріали, зібрані СБУ або Кабміном, вивчили усі члени РНБО.
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Дивіться повне інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі:
Важливі рішення РНБО: коротко про останні новини
- Учасники РНБО провели засідання 14 травня, на якому ввели персональні санкції проти 557 "злодіїв у законі". Під обмеження потрапили також 111 "кримінальних авторитетів".
- На засіданні 4 червня чиновники обговорили низку важливих питань. Зокрема, охорону адміністративної межі з окупованим Кримом, поглиблення інтеграції України в НАТО, видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці, законопроєкт про деолігархізацію.
- Наступну зустріч РНБО провели 18 червня. На ній під санкції потрапили 2 бізнесмени: Павло Фукса та Дмитро Фірташ. Крім того, на засідання затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Через поширення Дельта-штаму коронавірусу, у РНБО провели зустріч 23 червня.