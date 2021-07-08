Основатель частной армии Blackwater планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов, – СМИ

Бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс хотел создать в Украине армию. К тому же в его намерениях было построить завод по производству боеприпасов.

Об этом говорится в материале корреспондента Time Саймона Шустера. Издание получило "дорожную карту" Принса для воплощения его амбициозных планов по Украине.

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Частная армия в Украине от Эрика Принса

Согласно интервью с ближайшими сотрудниками и конфиденциальным документам, где подробно описываются его амбиции, Принс надеялся нанять ветеранов боевых действий на Востоке Украины в частную военную компанию.

Принс также хотел получить большую часть украинского военно-промышленного комплекса, включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолетов. В его плане было создать гиганта, который конкурировал бы с Boeing и Airbus.

По крайней мере, одно из предложений Принса Украине отвечало геополитическим интересам США. Речь идет о приватизации завода "Мотор Сич". Так он хотел соревноваться против китайской фирмы.

Time пишет, что в Киеве встречу с Эриком Принсом подтвердил бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Кто такой Эрик Принс?

Это мультимиллионер, бизнесмен и общественный деятель. Был обычным военнослужащим в ВМС США. В конце 1990, когда служба уже заканчивалась, он решил создать частную военную кампанию, которую считают одной из самых мощных в мире.

Почему Принс "дал задней"

Как отмечает журналист, в Украине Принс надеялся на якобы близость к администрации Дональда Трампа. Однако его проигрыш на выборах президента США сорвал планы.

К тому же в Киеве появились опасения, что Эрик Принс сотрудничал с бывшим депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко и внефракционным депутатом Андреем Деркачем. Его в США назвали российским агентом с 10-летним стажем.

Чем известна частная армия Blackwater

Источник: программа "Спецслужбы" на 24 канале

Blackwater называют самой мощной частной военной компанией мира.

Начало их деятельности сопровождалось охраной государственных объектов.

Однако Принс понимал, что далеко на охране не заедет, а потому начал развивать более узкопрофильное направление деятельности Blackwater – тактику ведения войны.

Уникальность Blackwater заключалась в том, что большинство членов состояло исключительно из профессионалов своего дела.

Армия попала в скандал, когда ее сотрудники расстреляли 14 жителей Багдада в сентябре 2007 года, чтобы освободить дорогу для проезда американского кортежа.

И в апреле 2015 года Федеральный суд США приговорил одного из сотрудников Blackwater, виновного в той трагедии, к пожизненному заключению. Еще три человека получили сроки до 30 лет.

Президент США Дональд Трамп в конце 2020 года помиловал осужденных.

Поразительные факты о Blackwater в США: смотрите программу 24 канала