Неосторожный шаг ценой жизни: основатель бренда Mango миллиардер Исак Андик погиб
Вечером 14 декабря стало известно, что испанский миллиардер Исак Андик погиб. Ему был 71 год.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Напомним, что есть известие о гибели в бою украинского актера, звезды фильма "Довбуш".
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Почему погиб основатель Mango
В коротком сообщении Bloomberg говорится, что произошел несчастный случай.
О смерти Андика сообщили в заявлении компании, где он был неисполнительным председателем. Мужчина погиб после падения в ущелье возле пещер Сальнитре вблизи Барселоны,
– говорится там.
Значительно полнее о смерти Андика написала испанская газета El Pais. Ее журналисты ссылались на судебные и деловые источники.
Андик поехал в путешествие не один, а с семьей. По крайней мере там был один из его сыновей.
Миллиардер очень любил горы и пеший туризм. А в муниципалитете Кобальто возле Барселоны было на что посмотреть. Там долго производили селитру, поэтому интересными пейзажами вдохновлялся Антонио Гауди при создании храма Святого Семейства.
Трагедия произошла в ущелье у дороги вблизи пещер Сальнитре, которые относятся к горному массиву Монсеррат.
Местный экскурсовод рассказал: путь, где произошла катастрофа, кое-где порос травой и его пересекают овраги. Дорога начинается от пещер Сальнитре. Если идти по ней два часа, можно выйти к монастырю Монсеррат.
Очевидно, именно там хотел побывать Андик. У него был напряженный график с многочисленными выступлениями в деловых кругах, поэтому он решил провести субботу с семьей.
В полдень члены семьи позвонили на 112. К ним отправили медицинский вертолет и карета скорой помощи. Но медики только подтвердили смерть Андика, который сорвался в ущелье.
Испанцы в трауре
Представители власти и бизнеса поражены его внезапной смертью и выражают сожаление. Они акцентируют на том, что Mango прославил Испанию в мире.
Еще в четверг Андик был на церемонии презентации будущего музея Тиссена и говорил о новых проектах.
"Его страсть к моде, его преданность обществу и его глубокая любовь к Барселоне и Каталонии оставили неизгладимый след. Филантроп, провидец и лидер, он представил наш город всему миру, превратив Mango в мировой эталон и вдохновив поколения новых талантов", – написал мэр Барселоны.
А генеральный директор Mango заявил, что компания сохранит наследие Андика.
Исак Андик был одним из самых богатых испанцев. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда евро. В прошлом году оно выросло на 1,8 миллиарда евро.
Коротко об основании бренда Mango
Бренд основали еврейские иммигранты-сефарды из Турции братья Андики. В 1969-м они начали продавать вышитые блузки и сабо в Барселоне и Мадриде. Тогда магазин назывался Isak Jeans.
Название Mango (в честь фрукта) появилось в 1984 году. Сайт появился в 1995-м, а первый интернет-магазин – в 2000-м.
Кроме одежды, обуви и аксессуаров, Mango торгует товарами для дома. Сеть стремительно развивается и использует необычные подходы. Например, в 2020 году подростковую линию Mango Teen открыли через поп-ап магазин со сценой TikTok. А в этом году открыли интернет-магазин на Roblox.