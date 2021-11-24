Основатель Telegram и Вконтакте Дуров получил французское гражданство

Известный основатель соцсетей Telegram и Вконтакте Павел Дуров получил французское гражданство. Как утверждают СМИ, это уже его третий паспорт.

Информацию о получении Дуровым гражданства Франции разместили на сайте правительства.

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Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа. В списке людей, которые приобрели гражданство Франции, указано "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде". Сам Дуров пока никак не комментировал эти сообщения.

Какие еще паспорта имеет Павел Дуров

Помимо гражданства России и Франции, Дуров также имеет паспорт восточнокарибского государства Сент-Китс и Невис, который он получил в 2013 году за пожертвование 250 тысяч долларов.

Дуров никогда не был в этой стране, однако с таким паспортом можно без виз передвигаться между странами Европы.

Заметим, что основатель родился в России и до 2014 года жил там. Причиной его иммиграции стала жесткая политика главы Кремля Владимира Путина и требования ФСБ раскрыть данные пользователей.

В результате года предприниматель продал свои акции Вконтакте и единственным владельцем соцсети стала Mail.ru Group. С 2013 года бизнесмен развивает Telegram, а по меньшей мере с 2017-го – проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира его компании.

К 2021 году состояние Дурова достигло 17,2 миллиарда долларов.