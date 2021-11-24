Інформацію про набуття Дуровим громадянства Франції розмістили на сайті уряду.

Важливо Дуров анонсував платну підписку для тих, хто не хоче бачити рекламу в Telegram

Згідно з документами, рішення про присвоєння йому громадянства було ухвалено 23 серпня. У списку людей, які набули громадянства Франції, зазначено "Дуров Павло, народжений 10.10.1984 в Ленінграді". Сам Дуров поки що ніяк не коментував ці повідомлення.

Які ще паспорти має Павло Дуров

Крім громадянства Росії і Франції, Дуров також має паспорт східнокарибської держави Сент-Кітс і Невіс, який він отримав 2013 року за пожертвування 250 тисяч доларів.

Цікаво! Дуров ніколи не був у цій країні, однак із таким паспортом можна без віз пересуватися між країнами Європи.

Зауважимо, що засновник народився у Росії і до 2014 року жив там. Причиною його імміграції стала жорстка політика очільника Кремля Володимира Путіна та вимоги ФСБ розкрити інформацію користувачів.

У результаті року підприємець продав свої акції Вконтакте і єдиним власником соцмережі стала Mail.ru Group. З 2013 року бізнесмен розвиває Telegram, а щонайменше з 2017-го – проживає в Дубаї, де розташована штаб-квартира його компанії.

До 2021 року статки Дурова досягли 17,2 мільярда доларів.