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00:40, 14 июля
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Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории: обнародовано его состояние

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Джефф Безос – самый богатый человек в современной истории
Джефф Безос – самый богатый человек в современной истории / Фото из открытых источников

Американский предприниматель, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

По состоянию на 16 июля сумма его состояния превысила 150 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты занимает один из основателей Microsoft Corp. Билл Гейтс. Его состояние составляет 95,5 миллиардов долларов – и это почти на 55 миллиардов меньше заработков Безоса.

Тройку мировых богачей замыкает предприниматель и инвестор Уоррен Баффет. Ему приписывают 83 миллиарда долларов.

Рейтинг багатство Безос

Что интересно, с начала 2018 года Джефф Безос стал богаче в полтора раза – этому способствовал резкий рост акций Amazon.

На сегодняшний день Безос является самым богатым человеком в современной истории.

Теги: Новости США Новости политики Amazon рейтинги Деньги
Источник: 24 Канал
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