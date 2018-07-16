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Засновник Amazon Джеф Безос став найбагатшою людиною в історії: оприлюднені його статки

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Джеф Безос – найбагатша людина в сучасній історії
Джеф Безос – найбагатша людина в сучасній історії / Фото із відкритих джерел

Американський підприємець, засновник інтернет-гіганта Amazon Джеф Безос став найбагатшою людиною в історії

Станом на 16 липня сума його статків перевищила 150 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

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За даними Bloomberg Billionaires Index, другу сходинку у рейтингу найбагатших людей планети займає один із засновників Microsoft Corp. Білл Гейтс. Його статки становлять 95,5 мільярдів доларів – і це майже на 55 мільярдів менше від заробітків Безоса.

Трійку світових багатіїв замикає підприємець та інвестор Ворен Баффет. Йому приписують 83 мільярди доларів.

Рейтинг багатство Безос

Що цікаво, з початку 2018 року Джеф Безос став багатшим у півтора рази – цьому сприяло різке зростання акцій Amazon.

На сьогодні Безос є найбагатшою людиною у сучасній історії.

Теги: Новини політики Новини США Гроші Рейтинги Amazon
Джерело: 24 Канал
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