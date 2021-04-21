Угроза полномасштабного наступления России на Украину пока не высока. В то же время стягивание военной техники на границы может быть только запугиванием.

Об этом рассказал российский юрист и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Он отметил, тактика запугивания может быть направлена ​​собственно на украинское руководство и Запад.

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"Я считаю, что основная цель скопления войск – это напугать Украину. Дело в том, что в российском руководстве друг друга убедили в том, что Киев собирается наступать на Донбасс", – сказал Илья Пономарев.

Бывший депутат Госдумы пояснил, что в Кремле знают, что сейчас боеспособность так называемых республик снижена и они боятся, что не смогут себя защитить – потому звенят оружием.

Все происходит абсолютно демонстративно, они сознательно всем показывают, что там (у границ – 24 канал) 150 тысяч военных и если что, они готовы пойти в наступление,

– сказал российский юрист.

По словам Пономарева, соответствующую тему пытаются скрыть от граждан России, ведь среди них тема войны непопулярна. Говорится о том, что российские СМИ "раскручивают" тему о том, что Украина собирается наступать, а Россия этим всем очень обеспокоена, добавил юрист.

Предполагаемая позиция Запада в отношении войны в Украине

Илья Пономарев считает, что у западных партнеров есть разные мотивации, из-за которы они любыми путями пытаются избежать новой фазы военного конфликта, в частности:

США видят опасность того, что Россия может усилить свою позицию на Востоке Украины, в результате чего конфликт перейдет в следующую фазу – могут захватить новый кусок украинской территории, что в дальнейшем будет нарушением геополитического баланса в Европе;

для Германии или Франции обострение соответствующего конфликта означает новые американские санкции в отношении России в частности, следствием которых будут осложнения возможности торговать с Россией.

Поэтому для Запада, по словам российского юриста, главной мотивацией является именно предотвратить обострение конфликта любым способом.

Илья Пономарев о вероятности наступления России: смотрите видео

Россия стянула технику на границы с Украиной: коротко

С марта Россия начала стягивать войска к границе Украины и в Крым.

В Пентагоне сообщили, что сейчас русских войск у границы больше, чем в 2014 году.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что численность вражеской армии возрастет до более 120 тысяч.



Расположение русских войск вблизи границы Украины / Инфографика 24 канала