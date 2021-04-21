Загроза повномасштабного наступу Росії на Україну наразі не висока. Водночас стягування військовї техніки на кордони може бути лише залякуванням.

Про це розповів російський юрист та ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Він зазначив, тактика залякування може бути направлена власне на українське керівництво та Захід.

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"Я вважаю, що основна ціль скупчення військ – це налякати Україну. Річ у тім, що у російському керівництві один одного переконали у тому, що Київ збирається наступати на Донбас", – сказав Ілля Пономарьов.

Колишній депутат Держдуми пояснив, що у Кремлі знають, що наразі боєздатність так званих республік знижена і вони бояться, що не зможуть себе захистити – тому брязкають зброєю.

Все відбувається абсолютно демонстративно, вони свідомо всім показують, що там (біля кордонів – 24 канал) 150 тисяч військових і якщо що, вони готові піти у наступ,

– сказав російський юрист.

За словами Пономарьова, відповідну тему намагаються приховати від громадян Росії, адже серед них тема війни непопулярна. Мовиться про те, що російські ЗМІ "розкручують" тему щодо того, що Україна збирається наступати, а Росія цим всім дуже занепокоєна, додав юрист.

Ймовірна позиція Заходу щодо війни в Україні

Ілля Пономарьов вважає, що у західних партнерів є різні мотивації, через які вони будь-якими шляхами намагаються уникнути нової фази військового конфлікту, зокрема:

США бачать небезпеку того, що Росія може посилити свою позицію на Сході України, в результаті чого конфлікт перейде у наступну фазу – можуть захопити новий шматок української території, що надалі буде порушенням геополітичного балансу у Європі;

для Німеччини чи Франції загострення відповідного конфлікту означає нові американські санкції щодо Росії зокрема, наслідком яких буде ускладнення можливості торгувати з Росією.

Тому для Заходу, за словами російського юриста, головною мотивацією є саме запобігти загостренню конфлікту в будь-який спосіб.

Ілля Пономарьов про ймовірність наступу Росії: дивіться відео

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Розташування російських військ поблизу кордону України / Інфографіка 24 каналу