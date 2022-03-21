Основная часть оккупантов остается в 25 километрах от центра Киева, – Минобороны Британии
21 марта 2022 , 09:15Читати новину українською
Источник:минобороны Великобритании
Киев – остается главной целью российских военных. Сейчас на северном направлении от столицы продолжаются ожесточенные бои.
Армия агрессора, наступавшая с северо-востока, уже остановилась. Те силы, которые шли из Гостомеля, отбили наши Вооруженные Силы.
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По данным министерства обороны Великобритании, основная часть русских войск находится в 25 километрах от центра Киева.
Несмотря на постоянное отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России,
– подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что оккупанты попытаются окружить украинскую столицу в течение ближайших недель.
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