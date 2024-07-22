Основная версия –заказное убийство, подозреваемый готовился долго: детали о гибели Фарион

Во Львове вечером 19 июля было совершено покушение на украинского языковеда Ирину Фарион, в результате которого она умерла. Основная версия – заказное убийство.

Об этом сообщил источник 24 Канала в правоохранительных органах.

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Детали о гибели Ирины Фарион

Отметим, что ранее правоохранители объявили в розыск парня, вероятно причастного к убийству Ирины Фарион. Этот юноша является основным подозреваемым.

Источник 24 Канала в правоохранительных органах отметил, что если говорить о вероятных сообщниках, то к ним пока не подобрались. Сейчас эту версию не исключают.

Также отмечается, что преступник готовился не менее месяца к преступлению. В частности, исследуется вопрос умышленного искажения ходьбы для введения в заблуждение. В правоохранительных органах добавили, что у него нетипичная походка.

Основная версия – заказное убийство,

– добавил источник.

Также сообщается, что "он – профессионал, не тот человек, который первый раз взял в руки оружие". Указывается, что сейчас продолжается комплекс экспертиз, в частности ДНК на кресле и оружии.

Кроме этого, указывается, что злоумышленник ходил одним и тем же маршрутом к дому Фарион.

"Есть свидетели, которые указывают, что это именно он", – добавили там.