Про це повідомило джерело 24 Каналу у правоохоронних органах.

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Деталі про загибель Ірини Фаріон

Зазначимо, що раніше правоохоронці оголосили у розшук хлопця, що ймовірно причетний до вбивства Ірини Фаріон. Цей юнак є основним підозрюваним.

Джерело 24 Каналу в правоохоронних органах зазначило, що якщо говорити про ймовірних спільників, то до них поки не підібралися. Наразі цю версію не виключають.

Також зазначається, що злочинець готувався не менше місяця до злочину. Зокрема, досліджується питання умисного спотворення ходьби для введення в оману. В правоохоронних органах додали, що у нього нетипова походка.

Основна версія – замовне вбивство,

– додало джерело.

Також повідомляється, що "він – професіонал, не та людина, яка перший раз взяла в руки зброю". Вказується, що наразі триває комплекс експертиз, зокрема ДНК на кріслі і зброї.

Крім цього, вказується, що зловмисник ходив одним і тим самим маршрутом до будинку Фаріон.

"Є свідки, які вказують, що це саме він", – додали там.