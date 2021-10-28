Основные потери от снайперского огня, – Гармаш об атаке боевиков на Донбассе

В течение суток 27 октября оккупанты 9 раз открывали огонь на Донбассе. В результате атак погиб один боец Вооруженных сил. В последнее время Украина теряет большинство своих защитников именно из-за вражеских снайперов.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он считает, что обострение было прогнозируемым и поддерживает применение беспилотника Bayraktar Вооруженными силами Украины.

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По его словам, уничтожение огневой точки врага снизило активность оккупанта – по крайней мере, артиллерийскую. Однако снайперы продолжают работать.

Сейчас, в основном, потери уходят от снайперского огня. Конечно, на него влиять труднее. Сергей Гармаш Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Обострение не связано с боевиком Косяком

В то же время Гармаш отметил, что обострение на Донбассе вызвано не задержанием вражеского разведчика Андрея Косяка. Впрочем, вполне может быть вызвано нежеланием России проводить нормандский формат.

По его словам, перед важными внешнеполитическими событиями для российской дипломатии уже стало традицией обострять ситуацию на Донбассе, чтобы у Сергея Лаврова или Владимира Путина были дополнительные военные козыри.

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