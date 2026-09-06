Есть одно важное отличие: в чем ключевая особенность визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Визит дипломатических представителей США в Украину вызвал значительный резонанс в мировых СМИ и стал поводом для обсуждений дальнейшего хода переговорного процесса. В то же время аналитики предостерегают от завышенных ожиданий и указывают на единственный реальный результат этой дипломатической активности на данный момент.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сообщил 24 Каналу, что визит американских дипломатов является, прежде всего, демонстрацией возвращения США к переговорному процессу. По его словам, мировые СМИ пристально следят за ходом событий, ожидая хотя бы каких-то сдвигов в прекращении войны.

Почему визит Уиткоффа и Кушнера стал сигналом для США?

После начала военных действий против Ирана в конце февраля Соединенные Штаты фактически выпали из дипломатического процесса вокруг войны России против Украины. Визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала в Москву, а затем в Киев стали четким сигналом для международного сообщества о том, что Вашингтон не оставил эту тему.

Если вы спросите меня, как я отношусь к этим визитам, я думаю, что это формальная демонстрация того, что США остаются в игре, что США не забыли о войне России против Украины. Но важное отличие заключается в том, что раньше они ездили в Москву. В Киеве не был ни Кушнер, ни Уиткофф. Сегодня они приехали,

– подчеркнул Иван Ус.

Он предположил, что на их приезд могла повлиять американская блогерша Лора Лумер, которая в течение 11 дней находилась в Украине. Она воочию увидела результаты российского террора и кардинально изменила мнение о Владимире Путине.

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Каков практический результат визита?

Несмотря на повышенное внимание мировых СМИ, эксперт призывает не ожидать от поездки американских представителей прорывных договоренностей. Пока единственным ощутимым результатом этих консультаций стало временное взаимное снижение интенсивности ударов по столицам.

Сейчас, если говорить о результатах, ну, по крайней мере, обмен обязательствами на три дня не наносить удары Киевом по Москве и Москвой по Киеву, он частично имеется. К сожалению, есть погибшие в результате российских атак в других городах, но ожидаемого баллистического обстрела Киева не произошло,

– подытожил эксперт.

Он также добавил, что есть сдержанные надежды на возможные сдвиги в вопросах обмена пленными, однако о более масштабных соглашениях на данном этапе говорить пока рано.