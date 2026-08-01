Об этом она рассказала в интервью, сообщает Times of India.

Что сказала Лумер о войне в Украине?

В ходе беседы Лумер сделала громкое заявление, отметив, что если бы была президентом США, то "убила бы Владимира Путина", если бы Россия поставляла оружие Ирану. В то же время она подчеркнула, что не выражает позицию Дональда Трампа и не призывает его к таким действиям.

По словам активистки, Россия, поставляя вооружение Ирану, помогает государству, которое потенциально может использовать его против американских военных. Она также заявила, что поддержка Украины сейчас обойдется США значительно дешевле, чем возможная война с Россией в будущем. По ее мнению, в случае захвата Украины Москва может направить агрессию против других стран Европы, а впоследствии и государств НАТО.

Лумер рассказала, что во время поездки посетила Киев, Бучу, Киево-Печерскую лавру и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, она несколько раз пережила российские атаки воздушного боя. После этого, по словам активистки, она осознала, что долгое время находилась под влиянием российской пропаганды.

"Я была введена в заблуждение российской пропагандой. Я продвигала нарративы, выгодные Москве, и теперь признаю, что ошибалась,

– заявила Лумер.

Она также сообщила, что ранее сотрудничала со СМИ, связанными с Россией, в частности с RT, однако теперь считает Россию угрозой не только для Украины, но и для НАТО и Соединенных Штатов.

После изменения своей позиции Лора Лумер поддержала передачу Украине дополнительных ракет для систем Patriot, а также развитие совместного с США производства беспилотников. По ее мнению, американцам стоит пересмотреть свое отношение к войне России против Украины и переосмыслить, кто является настоящими союзниками и противниками Соединенных Штатов.

Напомним, политолог Александра Филипенко считает, что визит американской блогерши и союзницы Дональда Трампа Лоры Лумер в Украину был важным, ведь она имеет значительное влияние на правых республиканцев в США, которые ранее выступали против поддержки Украины.

По словам эксперта, после поездки Лумер изменила свои взгляды, признала влияние российской пропаганды и начала доносить проукраинские послания до своей аудитории. Филипенко подчеркнула, что сейчас блогерша является ситуативным союзником Украины, а ее поддержка может помочь изменить отношение части американских консерваторов к войне.