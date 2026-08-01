Про це вона розповіла в інтерв'ю, передає Times оf Indiа.

Що сказала Лумер про війну в Україні?

Під час розмови Лумер зробила гучну заяву, зазначивши, що якби була президенткою США, то "вбила б Володимира Путіна", якби Росія постачала зброю Ірану. Водночас вона наголосила, що не висловлює позицію Дональда Трампа і не закликає його до таких дій.

За словами активістки, Росія, постачаючи озброєння Ірану, допомагає державі, яка потенційно може використати його проти американських військових. Вона також заявила, що підтримка України зараз коштуватиме США значно менше, ніж можлива війна з Росією в майбутньому. На її думку, у разі захоплення України Москва може спрямувати агресію проти інших країн Європи, а згодом і держав НАТО.

Лумер розповіла, що під час поїздки відвідала Київ, Бучу, Києво-Печерську лавру та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Також вона кілька разів пережила російські повітряні атаки. Після цього, за словами активістки, вона усвідомила, що тривалий час перебувала під впливом російської пропаганди.

Я була введена в оману російською пропагандою. Я просувала наративи, вигідні Москві, і тепер визнаю, що помилялася,

– заявила Лумер.

Вона також повідомила, що раніше співпрацювала з медіа, пов'язаними з Росією, зокрема RT, однак тепер вважає Росію загрозою не лише для України, а й для НАТО та Сполучених Штатів.

Після зміни своєї позиції Лора Лумер підтримала передачу Україні додаткових ракет для систем Patriot, а також розвиток спільного зі США виробництва безпілотників. На її думку, американцям варто переглянути своє ставлення до війни Росії проти України та переосмислити, хто є справжніми союзниками і противниками Сполучених Штатів.

Нагадаємо, політологиня Олександра Філіпенко вважає, що візит американської блогерки та союзниці Дональда Трампа Лори Лумер до України був важливим, адже вона має значний вплив на правих республіканців у США, які раніше виступали проти підтримки України.

За словами експертки, після поїздки Лумер змінила свої погляди, визнала вплив російської пропаганди та почала доносити проукраїнські меседжі до своєї аудиторії. Філіпенко наголосила, що зараз блогерка є ситуативним союзником України, а її підтримка може допомогти змінити ставлення частини американських консерваторів до війни.