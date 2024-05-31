Особенности работы в Auchan Украина: "Открытый диалог и прозрачная коммуникация на всех уровнях"

Auchan Украина – французский мультиформатный ритейлер, который сегодня трудоустраивает 4 000 украинцев и имеет 17 гипермаркетов Auchan, 4 магазина формата супермаркет Мой Auchan, 18 формата ultra proxy Pick Up Point и электронную коммерцию auchan.ua по всей стране.

Также Auchan Украина владеет четырьмя ТЦ в Киеве общей площадью 150 000 квадратных метров, информирует 24 Канал.

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HR-директор Auchan Украина Дмитрий Товстолуг в интервью рассказал о менеджменте приближенности, взаимоотношениях уважения и доверия между работодателем и сотрудниками, о возможностях карьерного роста, социальной политике и роли сотрудников в компании.

"Основная ценность – это люди"

Расскажите о роли сотрудников Auchan Украина в построении крепкого бренда и достижении стратегических целей бизнеса.

Основная ценность компании – это люди. Во времена турбулентности это особенно ощутимо, ведь выживают именно те бизнесы, которые понимают ценность людей, не акцентируясь только на коммерческих и управленческих показателях. Особенностью работы в Auchan Украина, с одной стороны, является менеджмент приближенности – открытый диалог и прозрачная честная коммуникация на всех уровнях – от рабочего торгового зала до генерального директора, а с другой – высокий уровень автономности в принятии решений нашими менеджерами на местах.



HR-директор Auchan Украина Дмитрий Товстолуг / Фото Auchan Украина

В Auchan каждый сотрудник – предприниматель, который имеет высокую ответственность, что не ограничивается исключительно его периметром работы, ведь он влияет на успешность реализации всей стратегии – от каждого из 4 тысяч сотрудников зависит будущее бизнеса.

Как я уже сказал, наши люди имеют высокий уровень автономности, мы доверяем командам и именно благодаря такому human centric подходу команды доверяют нам как работодателю. В качестве примера приведу показатель, который мы отслеживаем, чтобы держать руку на пульсе и быть уверенными, что команды действительно лояльны и разделяют нашу миссию. Раз в год проводится анонимный опрос вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Это исследование позволяет мониторить эмоциональное состояние сотрудников, их мотивацию и отдачу по работе в компании.

По результатам последнего опроса, 85% сотрудников вовлечены и довольны своей работой в Auchan Украина. Это лучший показатель, чем до полномасштабной войны.

Как работаете над повышением лояльности к бренду работодателя? Принимают ли сотрудники участие в его развитии?

Основное – мы спрашиваем людей, а не решаем за них. Глубинное исследование проводится раз в год, после того, как мы получаем результаты, начинается работа над планами действий по улучшению пунктов, которые получают более низкие показатели. Гибкий график работы, например, появился именно как ответ на конкретный запрос сотрудников (это еще было в далекие доковидные времена, поэтому до того, как стало мейнстримом). В последнем опросе 98% сотрудников приняло участие, поэтому это очень репрезентативные данные, которые мы берем за основу создания EVP.

Культура фидбека – это что-то очень нативное для Auchan Украина. Мы спрашиваем мнение сотрудников после стратегических собраний, проводим чаты с топ-менеджерами для всех сотрудников, чтобы постоянно иметь эту двустороннюю связь и измерять наши действия и их влияние на команды в реальном времени, минимизируя отложенный эффект.

Как Auchan поддерживает работников в сложные времена

Вы много говорите о приближенности к командам. Как компания поддерживает своих сотрудников в сложных жизненных ситуациях?

С начала полномасштабного вторжения постоянно держим связь с каждым сотрудником, ведь безопасность наших людей – это безоговорочный приоритет.

В рекордно короткие сроки в начале войны мы создали собственный Благотворительный фонд Auchan с тобой, цель которого – оказывать помощь сотрудникам и их семьям, пострадавших от войны. Фонд уже предоставил 13 миллионов гривен и его работа продолжается.

Также есть вещи, которые для нас являются нормой и стандартом: ни разу не было задержки в выплате заработной платы или уменьшения ее объема, а, следовательно, и наши налоги, которые поддерживают экономику Украины, также оставались стабильными, несмотря на сложные бизнес-результаты.

Мы поддерживаем связь и оказываем финансовую помощь мобилизованным работникам – сейчас это 107 сотрудников и сотрудниц. Принимаем на работу внутренне перемещенных лиц, с начала войны это 67 временно перемещенных лиц.

Подарочные карты на праздники сотрудникам и их детям, оплачиваемые дни волонтерства, внешние тренинги для поддержания ментального здоровья, расширение социального пакета, в частности консультации психолога – это те опции, которые доступны для 100% сотрудников компании и призваны поддержать их в эти сложные для всех украинцев времена.

2024 году компания Auchan Украина перешла в онлайн-формат работы в городах Кривой Рог и Запорожье в связи с окончанием договора аренды. С заботой о жителях этих городов компания ввела услугу – бесплатную доставку товаров из полного ассортимента сайта auchan.ua

Какие решения вы принимаете по штату магазинов, которые были вынуждены закрыться из-за экономических показателей или разрушения объекта в результате военной агрессии?

К сожалению, с начала войны мы были вынуждены временно закрыть магазины в Харькове, а также из-за завершения договора аренды закрыли физические магазины в Запорожье и Кривом Роге. Сейчас мы работаем в этих регионах онлайн с помощью электронной коммерции сайта auchan.ua, а также оставили все коммерческие проекты B2B и социальные инициативы, чтобы продолжать защищать покупательную способность местного населения и оказывать социальную поддержку общинам.



Для жителей Запорожья и Кривого Рога доступна бесплатная доставка заказов / Фото Auchan Украина

Что касается наших команд в городах Запорожье и Кривой Рог, 10% сотрудников изменили не только города, но и должности, и остались в команде Auchan.

Истории сотрудников компании Auchan

Оксана Бер, 2 года руководила магазином Auchan Запорожье в должности директора, стаж работы в компании – 7 лет:

"С 2017 года я работаю в гипермаркете Ашан Запорожье, а в должности директора магазина – два года. В марте этого года гипермаркет Auchan в Запорожье изменил формат работы, перейдя в онлайн-формат для клиентов. Заботясь о команде магазина, HR-отдел компании провел масштабную работу, предложив различные варианты дальнейшей работы в сети Auchan для всех сотрудников и даже провел переговоры с другими торговыми сетями города для тех коллег, которые были не готовы к дистанционной работе или релокейту в другие города присутствия Auchan. Сейчас 9 сотрудников магазина Auchan Запорожье продолжают деятельность в различных отделах компании, из них трое переехали в другие города и шестеро выбрали удаленную работу, оставшись в городе.

Я переехала в Киев, где мне предложили должность директора магазина Auchan Глушкова. С командой магазина Запорожье мы продолжаем общение, поддерживаем друг друга и остаемся друзьями. Я искренне благодарна, что в 2017 году выбрала компанию Auchan и хочу сказать, что Auchan по-настоящему со мной в каждом моменте (слоган компании – "Auchan: с тобой в каждом моменте", – 24 Канал)".

Марина Семеренко, 2 года руководила магазином Auchan Кривой Рог в должности директора, в компании уже более 14 лет:

"В Кривом Роге я работала с командой профессионалов более 14 лет. После закрытия физического магазина Auchan, конечно, позаботился о будущем каждого сотрудника. Были разработаны различные опции и предложения на выбор для каждого: работа в других гипермаркетах в городах присутствия Auchan, возможность присоединиться к командам в центральном офисе компании в оффлайн и онлайн-форматах. Именно в онлайн-формате сегодня трудоустроены 6 сотрудников из гипермаркета Ашан Кривой Рог.

Я присоединилась к команде гипермаркета в городе Днепр, занимаю должность директора магазина и имею новую команду, опыт которой помогает принимать быстрые решения. Вместе мы становимся непреодолимой силой развития бренда Auchan. Для меня Auchan – это семья, и я всегда получаю удовольствие от работы и проектов компании".



Компания помогает работникам в нынешних реалиях / Фото Auchan Украина

Стоит заметить, что компания Auchan – это международная розничная сеть, которая работает в частности во Франции, Польше, Испании, Португалии. В начале полномасштабного вторжения некоторые сотрудники вынужденно выехали из Украины, однако смогли устроиться на работу в сети в других европейских странах. Например, сотрудница магазина Auchan Беличи работает в Auchan Франция на должности кондитера.

Для таких сотрудников Auchan Украина организовали курсы изучения языков, помогли с жильем, а коллеги сетей этих стран предоставили необходимое сопровождение и поддержку. В общем Auchan Украина помогли трудоустроиться за рубежом более 90 сотрудникам.

Путь нового работника в Auchan Украина

Сколько людей работает в вашей сети сейчас и сколько из них работают с момента открытия Auchan в Украине?

В компании работают 4000 сотрудников, этот показатель может немного меняться, поэтому я округляю его. Если быть точным, то сейчас это 3900 с мобилизованными и сотрудницами в декрете.

С момента открытия первого гипермаркета Auchan в Украине, то есть 16 лет, работают 120 сотрудников и сотрудниц. Также одна из самых широких категорий в компании – это "десятилетки", ведь большое количество людей, что до сих пор с нами, присоединились во время выхода в регионы, то есть через несколько лет после открытия в столице.

Также Auchan Украина продолжает развивать культуру толерантности, безбарьерности и инклюзивности, заложенную с момента основания компании. Сейчас в Auchan Украина работает 6% людей с инвалидностью, мы имеем большой опыт обучения и адаптации сотрудников к различным профессиям.

Компания развивает культуру толерантности, безбарьерности и инклюзивности / Фото Auchan Украина

Какие социальные гарантии и преимущества есть в компании?

Среди основных социальных гарантий – медицинское страхование для всех сотрудников и страхование жизни. Медицинское страхование включает также стоматологию, полный медицинский чек-ап, психологическую помощь. Кроме этого, мы предлагаем сотрудникам льготное питание, оплачиваемые дни волонтерства и особые условия программы лояльности.

Расскажите о пути, который проходит сотрудник, который только что трудоустроился к вам?

В компании Auchan все новые сотрудники проходят тщательно разработанные программы обучения и адаптации, которые помогают им быстро интегрироваться в команду и понять корпоративные ценности и стандарты. Такие программы включают:

1. Вводный курс для новичков.

Новые сотрудники начинают с вводного курса, где их знакомят с историей компании, ее миссией, ценностями и культурой. Этот курс также охватывает основные правила внутреннего распорядка и политики компании.

2. Наставничество.

Каждому новичку назначается наставник – опытный сотрудник, который помогает ориентироваться в новой среде, отвечает на вопросы и оказывает поддержку в течение первых нескольких месяцев работы.

3. Ознакомление с рабочими процессами.

Практические занятия и тренинги, позволяющие новым сотрудникам ознакомиться с конкретными рабочими процессами, стандартами обслуживания и другими важными аспектами их роли. Это может включать практические упражнения, ролевые игры и другие интерактивные методы обучения.

4. Непрерывное обучение.

Auchan предоставляет доступ к внутреннему сайту обучения, где сотрудники могут проходить курсы, вебинары и тренинги, касающиеся их профессиональных обязанностей. Это позволяет постоянно улучшать свои навыки и знания.

5. Обратная связь и оценка прогресса.

В течение периода адаптации новые сотрудники получают регулярную обратную связь от своих руководителей и наставников. Это помогает определить сильные стороны и направления, которые нуждаются в совершенствовании, а также способствуют личностному и профессиональному развитию.

6. Поддержка HR.

Отдел HR и отдел обучения активно поддерживают новых сотрудников, помогая решать любые вопросы, которые возникают в процессе адаптации, и обеспечивая необходимой информацией и ресурсами.

7. Корпоративная социальная ответственность.

Также во время адаптации важным является командный дух, ощущение того, что твоя работа полна смысла и, кроме прямого влияния на стратегию компании, также влияет на общественные процессы, экологию, будущее. Поэтому с момента трудоустройства мы привлекаем сотрудников к социальным активностям, волонтерской деятельности, создаем локальные инициативы, а также масштабные ежегодные проекты. Только за прошлый год в Auchan Украина было проведено 620 социальных активностей, суммарно это более 3200 рабочих часов, и это впечатляет!

Работники активно приобщаются к волонтерскому движению / Фото Auchan Украина

По моему мнению, задача работодателя сегодня – не просто давать людям работу, а создавать среду единомышленников, быть тем комьюнити, где участники/сотрудники имеют общие ценности и желание строить будущее нашей экономики и страны.

Какое позиционирование Auchan на украинском рынке труда?

Во время общения с кандидатами очень часто на вопрос "Почему вы хотите работать в Auchan?" я слышу ответ: "Стабильность, прозрачность, равные возможности для всех". Поэтому именно это и является нашим преимуществом – прозрачность на всех уровнях и инклюзивность.

Я очень рада, что сейчас все больше украинских бизнесов трудоустраивают людей с инвалидностью, внедряют политики недискриминации и кодексы этики. И здесь, имея многолетний опыт, мы открыто делимся, предоставляем кейсы "под ключ", консультируем по этим вопросам. Ведь считаем, что в социальной сфере не может быть конкуренции – мы вместе строим сознательное и безбарьерное украинское общество.