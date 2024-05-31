Також Auchan Україна володіє чотирма ТЦ в Києві загальною площею 150 000 квадратних метрів, інформує 24 Канал.

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HR-директор Auchan Україна Дмитро Товстолуг в інтерв'ю розповів про менеджмент наближеності, взаємовідносини поваги та довіри між роботодавцем та співробітниками, про можливості кар'єрного росту, соціальну політику і роль співробітників у компанії.

"Основна цінність – це люди"

Розкажіть про роль співробітників Auchan Україна у побудові міцного бренду і досягненні стратегічних цілей бізнесу.

Основна цінність компанії – це люди. У часи турбулентності це особливо відчутно, адже виживають саме ті бізнеси, які розуміють цінність людей, не акцентуючись тільки на комерційних та управлінських показниках. Особливістю роботи в Auchan Україна, з одного боку, є менеджмент наближеності – відкритий діалог та прозора чесна комунікація на всіх рівнях – від робітника торгового залу до генерального директора, а з іншого – високий рівень автономності в ухваленні рішень нашими менеджерами на місцях.



HR-директор Auchan Україна Дмитро Товстолуг / Фото Auchan Україна

В Auchan кожен співробітник – підприємець, який має високу відповідальність, що не обмежується виключно його периметром роботи, адже він впливає на успішність реалізації усієї стратегії – від кожного з 4 тисяч співробітників залежить майбутнє бізнесу.

Як я вже сказав, наші люди мають високий рівень автономності, ми довіряємо командам і саме завдяки такому human centric підходу команди довіряють нам як роботодавцю. Як приклад наведу показник, який ми відстежуємо, аби тримати руку на пульсі та бути впевненими, що команди справді лояльні та розділяють нашу місію. Раз на рік проводиться анонімне опитування залученості та задоволеності співробітників. Це дослідження дозволяє моніторити емоційний стан співробітників, їхню мотивацію та віддачу щодо роботи в компанії.

За результатами останнього опитування, 85% співробітників залучені та задоволені своєю роботою в Auchan Україна. Це кращий показник, ніж до повномасштабної війни.

Як працюєте над підвищенням лояльності до бренду роботодавця? Чи приймають співробітники участь в його розвитку?

Основне – ми питаємо людей, а не вирішуємо за них. Глибинне дослідження проводиться раз на рік, після того, як ми отримуємо результати, розпочинається робота над планами дій щодо покращення пунктів, які отримують нижчі показники. Гнучкий графік роботи, наприклад, з'явився саме як відповідь на конкретний запит співробітників (це ще було у далекі доковідні часи, тож до того, як стало мейнстрімом). В останньому опитуванні 98% співробітників взяло участь, тож це дуже репрезентативні дані, які ми беремо за основу створення EVP.

Культура фідбеку – це щось дуже нативне для Auchan Україна. Ми запитуємо думку співробітників після стратегічних зібрань, проводимо чати з топменеджерами для всіх співробітників, щоб постійно мати цей двосторонній зв'язок та вимірювати наші дії і їхній вплив на команди в реальному часі, мінімізуючи відкладений ефект.

Як Auchan підтримує працівників у складні часи

Ви багато говорите про наближеність до команд. Як компанія підтримує своїх співробітників у складних життєвих ситуаціях?

З початку повномасштабного вторгнення постійно тримаємо зв'язок із кожним співробітником, адже безпека наших людей – це беззаперечний пріоритет.

У рекордно короткі терміни на початку війни ми створили власний Благодійний фонд Auchan з тобою, мета якого – надавати допомогу співробітникам та їхнім сім'ям, що постраждали від війни. Фонд вже надав 13 мільйонів гривень і його робота продовжується.

Також є речі, які для нас є нормою та стандартом: жодного разу не було затримки у виплаті заробітної плати чи зменшення її обсягу, а, отже, і наші податки, які підтримують економіку України, також залишались стабільними, попри складні бізнесові результати.

Ми підтримуємо зв'язок та надаємо фінансову допомогу мобілізованим працівникам – зараз це 107 співробітників та співробітниць. Приймаємо на роботу внутрішньо переміщених осіб, з початку війни це 67 тимчасово переміщених осіб.

Подарункові картки на свята співробітникам та їх дітям, оплачувані дні волонтерства, зовнішні тренінги для підтримки ментального здоров'я, розширення соціального пакета, зокрема консультації психолога – це ті опції, які доступні для 100% співробітників компанії й покликані підтримати їх у ці складні для всіх українців часи.

Важливо! У 2024 році компанія Auchan Україна перейшла в онлайн-формат роботи в містах Кривий Ріг та Запоріжжя у зв'язку з закінченням договору оренди. З турботою про мешканців цих міст компанія запровадила послугу – безкоштовну доставку товарів із повного асортименту сайту auchan.ua.

Які рішення ви ухвалюєте щодо штату магазинів, які були вимушені закритись через економічні показники або руйнування об'єкта внаслідок військової агресії?

На жаль, з початку війни ми були вимушені тимчасово зачинити магазини в Харкові, а також через завершення договору оренди закрили фізичні магазини у Запоріжжі та Кривому Розі. Наразі ми працюємо в цих регіонах онлайн за допомогою електронної комерції сайту auchan.ua, а також залишили усі комерційні проєкти B2B та соціальні ініціативи, щоб продовжувати захищати купівельну спроможність місцевого населення та надавати соціальну підтримку громадам.



Для мешканців Запоріжжя та Кривого Рогу доступна безплатна доставка замовлень / Фото Auchan Україна

Що стосується наших команд в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, 10% співробітників змінили не лише міста, а й посади та залишилися в команді Auchan.

Історії співробітників компанії Auchan

Оксана Бер, 2 роки керувала магазином Auchan Запоріжжя на посаді директора, стаж роботи в компанії – 7 років:

"З 2017 року я працюю в гіпермаркеті Ашан Запоріжжя, а на посаді директора магазину – два роки. У березні цього року гіпермаркет Auchan в Запоріжжі змінив формат роботи, перейшовши в онлайн-формат для клієнтів. Піклуючись про команду магазину, HR-відділ компанії провів масштабну роботу, запропонувавши різні варіанти подальшої роботи в мережі Auchan для всіх співробітників та навіть провів перемовини з іншими торговельними мережами міста для тих колег, які були не готові до дистанційної роботи чи релокейту в інші міста присутності Auchan. Наразі 9 співробітників магазину Auchan Запоріжжя продовжують діяльність у різних відділах компанії, з них троє переїхали в інші міста і шестеро обрали віддалену роботу, залишившись в місті.

Я переїхала до Києва, де мені запропонували посаду директора магазину Auchan Глушкова. З командою магазину Запоріжжя ми продовжуємо спілкування, підтримуємо один одного і залишаємося друзями. Я щиро вдячна, що у 2017 році обрала компанію Auchan та хочу сказати, що Auchan по-справжньому зі мною у кожному моменті (слоган компанії – "Auchan: з тобою у кожному моменті", – 24 Канал)".

Марина Семеренко, 2 роки керувала магазином Auchan Кривий Ріг на посаді директора, у компанії вже понад 14 років:

"У Кривому Розі я працювала з командою професіоналів понад 14 років. Після закриття фізичного магазину Auchan, авжеж, потурбувався про майбутнє кожного співробітника. Були розроблені різні опції та пропозиції на вибір для кожного: робота в інших гіпермаркетах в містах присутності Auchan, можливість доєднатися до команд в центральному офісі компанії в офлайн та онлайн-форматах. Саме в онлайн-форматі сьогодні працевлаштовані 6 співробітників із гіпермаркету Ашан Кривий Ріг.

Я долучилася до команди гіпермаркету в місті Дніпро, обіймаю посаду директора магазину і маю нову команду, досвід якої допомагає ухвалювати швидкі рішення. Разом ми стаємо нездоланною силою розвитку бренду Auchan. Для мене Auchan – це сім'я, і я завжди отримую задоволення від роботи та проєктів компанії".



Компанія допомагає працівникам у нинішніх реаліях / Фото Auchan Україна

Варто зауважити, що компанія Auchan – це міжнародна роздрібна мережа, яка працює зокрема у Франції, Польщі, Іспанії, Португалії. На початку повномасштабного вторгнення деякі співробітники вимушено виїхали з України, проте змогли влаштуватися на роботу в мережі в інших європейських країнах. Наприклад, співробітниця магазину Auchan Біличі працює в Auchan Франція на посаді кондитера.

Для таких співробітників Auchan Україна організували курси вивчення мов, допомогли з житлом, а колеги мереж цих країн надали необхідний супровід та підтримку. Загалом Auchan Україна допомогли працевлаштуватися за кордоном понад 90 співробітникам.

Шлях нового працівника в Auchan Україна

Скільки людей працює у вашій мережі зараз і скільки з них працюють з моменту відкриття Auchan в Україні?

У компанії працюють 4000 співробітників, цей показник може трохи змінюватись, тож я заокруглюю його. Якщо бути точним, то зараз це 3900 з мобілізованими та співробітницями в декреті.

З моменту відкриття першого гіпермаркету Auchan в Україні, тобто 16 років, працюють 120 співробітників і співробітниць. Також одна з найширших категорій у компанії – це "десятирічки", адже велика кількість людей, що і досі з нами, приєднались під час виходу у регіони, тобто через кілька років після відкриття в столиці.

Також Auchan Україна продовжує розвивати культуру толерантності, безбар'єрності та інклюзивності, закладену з моменту заснування компанії. Нині в Auchan Україна працює 6% людей з інвалідністю, ми маємо великий досвід навчання та адаптації співробітників до різних професій.

Компанія розвиває культуру толерантності, безбар'єрності та інклюзивності / Фото Auchan Україна

Які соціальні гарантії та переваги є в компанії?

Серед основних соціальних гарантій – медичне страхування для всіх співробітників і страхування життя. Медичне страхування включає також стоматологію, повний медичний чек-ап, психологічну допомогу. Окрім цього, ми пропонуємо співробітникам пільгове харчування, оплачувані дні волонтерства та особливі умови програми лояльності.

Розкажіть про шлях, що проходить співробітник, який щойно працевлаштувався до вас?

У компанії Auchan всі нові співробітники проходять ретельно розроблені програми навчання та адаптації, що допомагають їм швидко інтегруватися в команду та зрозуміти корпоративні цінності та стандарти. Такі програми включають:

1. Вступний курс для новачків.

Нові співробітники починають із вступного курсу, де їх знайомлять з історією компанії, її місією, цінностями та культурою. Цей курс також охоплює основні правила внутрішнього розпорядку та політики компанії.

2. Наставництво.

Кожному новачкові призначається наставник – досвідчений співробітник, який допомагає орієнтуватися в новому середовищі, відповідає на питання та надає підтримку протягом перших кількох місяців роботи.

3. Ознайомлення з робочими процесами.

Практичні заняття та тренінги, що дозволяють новим співробітникам ознайомитися з конкретними робочими процесами, стандартами обслуговування та іншими важливими аспектами їхньої ролі. Це може включати практичні вправи, рольові ігри та інші інтерактивні методи навчання.

4. Безперервне навчання.

Auchan надає доступ до внутрішнього сайту навчання, де співробітники можуть проходити курси, вебінари та тренінги, що стосуються їхніх професійних обов'язків. Це дозволяє постійно покращувати свої навички та знання.

5. Зворотний зв'язок та оцінка прогресу.

Протягом періоду адаптації нові співробітники отримують регулярний зворотний зв'язок від своїх керівників та наставників. Це допомагає визначити сильні сторони та напрямки, які потребують вдосконалення, а також сприяють особистісному та професійному розвитку.

6. Підтримка HR.

Відділ HR та відділ навчання активно підтримують нових співробітників, допомагаючи розв'язувати будь-які питання, які виникають у процесі адаптації, та забезпечуючи необхідною інформацією і ресурсами.

7. Корпоративна соціальна відповідальність.

Також під час адаптації важливим є командний дух, відчуття того, що твоя робота сповнена сенсу і, окрім прямого впливу на стратегію компанії, також впливає на суспільні процеси, екологію, майбутнє. Тому з моменту працевлаштування ми залучаємо співробітників до соціальних активностей, волонтерської діяльності, створюємо локальні ініціативи, а також масштабні щорічні проєкти. Лише за минулий рік в Auchan Україна було проведено 620 соціальних активностей, сумарно це понад 3200 робочих годин, і це вражає!

Працівники активно долучаються до волонтерського руху / Фото Auchan Україна

На мою думку, завдання роботодавця сьогодні – не просто давати людям роботу, а створювати середовище однодумців, бути тим ком'юніті, де учасники/співробітники мають спільні цінності та бажання будувати майбутнє нашої економіки та країни.

Яке позиціонування Auchan на українському ринку праці?

Під час спілкування з кандидатами дуже часто на запитання "Чому ви хочете працювати в Auchan?" я чую відповідь: "Стабільність, прозорість, рівні можливості для всіх". Тож саме це і є нашою перевагою – прозорість на всіх рівнях та інклюзивність.

Я дуже тішуся, що зараз все більше українських бізнесів працевлаштовують людей з інвалідністю, впроваджують політики недискримінації та кодекси етики. І тут, маючи багаторічний досвід, ми відкрито ділимось, надаємо кейси "під ключ", консультуємо з цих питань. Адже вважаємо, що у соціальній сфері не може бути конкуренції – ми разом будуємо свідоме та безбар'єрне українське суспільство.

Зверніть увагу! Oboz.ua відзначив Auchan Україна перемогою в рейтингу найкращих роботодавців у номінації "Коваль ринку праці". Таке визнання на українському ринку праці підкреслює ефективність політики людських ресурсів, зокрема щодо навчання та можливостей розвитку в Auchan. Адже критеріями у цій номінації було саме працевлаштування людей без досвіду, менторство і програми навчання.