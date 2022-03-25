Особенности российского менталитета, – Ермак про фейк России о "плане" Польши захватить Украину

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские пропагандисты создают много фейков, которые касаются союзников Украины.

По его словам, в отношении Польши Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины.

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Андрей Ермак считает, что Россию напугала идея Польши направить в Украину миротворцев. Именно поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были их по состоянию на 1939 год".

Такие информационные вбросы распространялись также и в 2014 году. Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину,

– вспомнил Андрей Ермак.

"Но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы являются чужими для свободной, успешной Европы и Украины. Здесь совсем другие ценности и понятия об успехе. Захват чужих территорий при тотальной бедности – это особенности исключительно российского менталитета", – добавил Ермак.

Кроме того, глава Офиса Президента отметил, что такие фейки лишь демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине.

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