За його словами, щодо Польщі Кремль придумав історію про буцімто бажання поляків анексувати частину України.

Важливо Росіяни готувалися до війни з НАТО на території України: документи

Андрій Єрмак вважає, що Росію налякала ідея Польщі направити до України миротворців. Саме тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік".

Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році. Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну,

– пригадав Андрій Єрмак.

"Але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Тут зовсім інші цінності та поняття про успіх. Загарбання чужих територій при тотальній бідності – це особливості виключно російського менталітету", – додав Єрмак.

Крім того, голова Офісу Президента зазначив, що такі фейки лише демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні.

Зверніть увагу – Байден хоче зустрітися з українськими біженцями у Польщі: дивіться відео