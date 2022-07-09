Особый праздник, направляющий на добрые поступки – Зеленский поздравил мусульман из Курбан-байрам

Владимир Зеленский поздравил мусульман из Курбан-Байрама. Президент объяснил, что это праздник, который учит жертвенности и направляет людей на добрые поступки.

Поздравление президент Украины озвучил во время традиционного вечернего обращения в ночь на 9 июля. То есть на 136 сутки войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский поздравил с Курбан-байрам

И завтра, 9 июля, а фактически уже после заката сегодня (говорится о 9 июля – 24 канале) мусульманская община начинает отмечать Курбан-Байрам. Это особый праздник, который учит жертвенности и направляет людей на добрые поступки,

– сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что поздравляет всех мусульман Украины и мира и желает, чтобы господство мира восстановилось, а всякое зло всегда проигрывало. И чем быстрее, тем лучше.

"Этого особенно ожидает крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем поздравлять друг друга в свободном Крыму. Курбан байраминиз хайирли ве мубарэк олсун! Поздравляю с благословенным праздником – Курбан-Байрам!" – завершил Зеленский.

Основные тезисы из обращения президента Украины

Владимир Зеленский вручил Золотую звезду подполковнику Олегу Грудзевичу. Он защищал Мариуполь, вывел подразделение с неподконтрольной территории, по дороге они уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Поздравил Валерия Залужного с днем ​​рождения и пожелал победы.

Обратился в парламент Словении. Это было 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое – сделано вблизи передовой.

Владимир Зеленский сказал: "Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции.

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Курбан-байрам – это один из двух главных праздников мусульман. Оно начинается после 70 дней окончания поста уразы, в день окончания Хаджа и длится три – четыре дня. Каждый мусульманин должен совершить жертвоприношение, то есть убить животное – овцу, козу или корову. Далее мусульмане ходят друг к другу в гости, устраивают трапезы, дарят подарки.