Вітання президент України озвучив під час традиційного вечірнього звернення в ніч проти 9 липня. Тобто на 136 добу війни, яку росія почала проти України.

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Зеленський привітав з Курбан-байрам

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні (мовиться про 9 липня – 24 канал) мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки,

– сказав Зеленський.

Президент України розповів, що вітає усіх мусульман України та світу й бажає, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще.

"Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-Байрам!" – завершив Зеленський.

Зверніть увагу! Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу та триває три – чотири дні. Кожен мусульманин має зробити жертвоприношення, тобто вбити тварину – вівцю, козу чи корову. Далі мусульмани ходять одне до одного в гості, влаштовують трапези, дарують подарунки.

Основні тези зі звернення президента України

Володимир Зеленський вручив Золоту зірку підполковнику Олегу Грудзевичу. Він захищав Маріуполь, вивів підрозділ з непідконтрольної території, дорогою вони знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

Привітав Валерія Залужного з днем народження та побажав йому перемоги.

Звернувся до парламенту Словенії. Це було 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, – зроблене поблизу передової.

Володимир Зеленський сказав: "Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".

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