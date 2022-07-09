Вітання президент України озвучив під час традиційного вечірнього звернення в ніч проти 9 липня. Тобто на 136 добу війни, яку росія почала проти України.
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Зеленський привітав з Курбан-байрам
І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні (мовиться про 9 липня – 24 канал) мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки,
– сказав Зеленський.
Президент України розповів, що вітає усіх мусульман України та світу й бажає, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще.
"Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-Байрам!" – завершив Зеленський.
Основні тези зі звернення президента України
- Володимир Зеленський вручив Золоту зірку підполковнику Олегу Грудзевичу. Він захищав Маріуполь, вивів підрозділ з непідконтрольної території, дорогою вони знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.
- Привітав Валерія Залужного з днем народження та побажав йому перемоги.
- Звернувся до парламенту Словенії. Це було 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, – зроблене поблизу передової.
- Володимир Зеленський сказав: "Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".
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