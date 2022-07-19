Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что фактически этот закон зеркален тому, который Польша приняла 12 марта 2022 года относительно украинцев. Депутат назвала такой шаг символическим и очень правильным.
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Польша поддерживает Украину на всех уровнях
Евгения Кравчук поделилась, что несколько раз была в Польше на уровне воеводств и общалась с местными властями. По ее словам, когда мы говорим о поддержке Украины Польшей, речь идет не только о правительственных программах, но и о поддержке на всех уровнях.
"От людей, которые просто приходили, помогали, оставляли на границе детские коляски и детское питание и шли волонтерами, до местной власти, которая также тратит средства местного бюджета, и центральной власти", – отметила она.
Что будет предусматривать особый статус поляков
Сегодня за особые права и возможности для поляков проголосовали более 320 депутатов, а это больше, чем конституционное большинство. Следовательно, Евгения Кравчук не сомневается, что и во втором чтении украинские депутаты проголосуют за него.
После этого поляки в Украине смогут претендовать на:
- право пребывания на территории Украины 18 месяцев,
- образование в высших учебных заведениях,
- доступ к медицине,
- социальные выплаты и прочее.
Это очень важный символический жест, ведь поляки фактически открыли для нас свои сердца, границы, кошельки. Мне кажется, что мы должны быть благодарны хотя бы на уровне законодательства,
– считает нардеп.
Она подчеркнула, что большинство этих льгот, вероятно, и не будут нужны, но дружественные Украине поляки должны знать, что у них есть надежные партнеры, которые готовы не только принимать помощь, но и помогать в ответ.
Евгения Кравчук рассказала об особых гарантиях для поляков в Украине: смотрите видео
Как Польша помогает Украине: последние новости
- Многие украинцы, которые были вынуждены бежать от войны в Польшу, работают удаленно. Следовательно, они должны были бы ежемесячно или ежеквартально платить налоги, но в Министерстве финансов Польши сообщили, что украинцы могут не платить налоги в пользу Польши, а продолжать поддерживать экономику своей страны.
- Кроме того, в Польше заявили о готовности учить украинских военных. В частности, речь идет о подготовке саперов, чтобы они могли качественно разминировать оккупированные территории Украины.
- 12 июля в Киев приезжал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, он посетил нас не с пустыми руками – вместе с ним в Украину приехали самоходные артиллерийские установки AHS Krab.