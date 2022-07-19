Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что фактически этот закон зеркален тому, который Польша приняла 12 марта 2022 года относительно украинцев. Депутат назвала такой шаг символическим и очень правильным.

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Польша поддерживает Украину на всех уровнях

Евгения Кравчук поделилась, что несколько раз была в Польше на уровне воеводств и общалась с местными властями. По ее словам, когда мы говорим о поддержке Украины Польшей, речь идет не только о правительственных программах, но и о поддержке на всех уровнях.

"От людей, которые просто приходили, помогали, оставляли на границе детские коляски и детское питание и шли волонтерами, до местной власти, которая также тратит средства местного бюджета, и центральной власти", – отметила она.

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Сегодня за особые права и возможности для поляков проголосовали более 320 депутатов, а это больше, чем конституционное большинство. Следовательно, Евгения Кравчук не сомневается, что и во втором чтении украинские депутаты проголосуют за него.

После этого поляки в Украине смогут претендовать на:

право пребывания на территории Украины 18 месяцев,

образование в высших учебных заведениях,

доступ к медицине,

социальные выплаты и прочее.

Это очень важный символический жест, ведь поляки фактически открыли для нас свои сердца, границы, кошельки. Мне кажется, что мы должны быть благодарны хотя бы на уровне законодательства,

– считает нардеп.

Она подчеркнула, что большинство этих льгот, вероятно, и не будут нужны, но дружественные Украине поляки должны знать, что у них есть надежные партнеры, которые готовы не только принимать помощь, но и помогать в ответ.

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