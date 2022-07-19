Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що фактично цей закон є дзеркальним до того, який Польща ухвалила 12 березня 2022 року щодо українців. Депутатка назвала такий крок символічним і дуже правильним.

До теми Легальне перебування і право на роботу, – Зеленський розповів про особливий статус поляків

Польща підтримує Україну на всіх рівнях

Кравчук поділилася, що кілька разів була у Польщі на рівні воєводств та спілкувалася з місцевою владою. За її словами, коли ми говоримо про підтримку України Польщею, мовиться не лише про урядові програми, а про підтримку на всіх рівнях.

"Від людей, які просто приходили, допомагали, залишали на кордоні дитячі візочки та дитяче харчування і йшли волонтерами, до місцевої влади, яка також витрачає кошти місцевого бюджету, та центральної влади", – зауважила вона.

Що передбачатиме особливий статус поляків

За особливі права та можливості для поляків проголосували понад 320 депутатів, а це перевищує конституційну більшість. Відтак Євгенія Кравчук не сумнівається, що й у другому читанні українські депутати проголосують за нього.

Після цього поляки в Україні зможуть претендувати на:

право перебування на території України 18 місяців;

освіту у вищих навчальних закладах;

доступ до медицини;

соціальні виплати та інше.

Це дуже важливий символічний жест, адже поляки фактично відкрили для нас свої серця, кордони, гаманці. Мені здається, що ми маємо бути вдячні хоча б на рівні законодавства,

– вважає нардепка.

Вона підкреслила, що більшість цих пільг, ймовірно, не будуть потрібні, але дружні до України поляки повинні знати, що у них є надійні партнери, які готові не лише приймати допомогу, але й допомагати у відповідь.

Кравчук розповіла про особливі гарантії для поляків в Україні: дивіться відео

Як Польща допомагає Україні: останні новини